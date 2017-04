Que nous réserve l’intelligence artificielle pour l’avenir ?

et La rédaction numérique de RTL

Si l’intelligence artificielle existe depuis plus de 50 ans, cette technologie a véritablement explosé depuis 5 ou 6 ans, notamment grâce à l’exploitation d’une de ses sous-branches, l’apprentissage automatique qui permet d’enseigner aux ordinateurs des tâches juste par l’exemple. "On leur montre et ils apprennent tout seul", schématise Emmanuel Mogenet, le directeur européen de la recherche chez Google.



Dans notre quotidien, l’intelligence artificielle possède désormais de très nombreuses applications, comme sur les interfaces de traduction, qui ont pu être créées grâce à des ordinateurs ayant stocké de nombreux textes traduits dans les deux versions. À partir de leurs connaissances, les applications de traduction sont capables de traduire de nouveaux textes qu’elles ne connaissent pas.

"Il ne faut pas mélanger les robots et l’intelligence artificielle", prévient cependant Emmanuel Mogenet, qui travaille à Zurich avec 150 chercheurs au sein du plus gros bureau d'ingénierie de Google en dehors des États-Unis. Parmi les thèmes qui mobilisent ses équipes aujourd'hui, il cite "la compréhension sémantique du langage naturel", la capacité d’un ordinateur à reconnaître des choses dans des images, ou plus globalement faire avancer l’état de la recherche pour l’apprentissage automatique

Mais les équipes de Google tentent également d’apprendre aux ordinateurs "le sens commun". Rien à voir avec l’organisation politique issue de la Manif pour Tous, puisqu'il s’agit de la propension humaine d’associer un concept à un autre. "Lorsqu’on pense à un voiture, on y associe une route, comme une vache avec un près", explique Emmanuel Mogenet, "ce sont des évidences que nous partageons, mais qu’ignorent les ordinateurs".