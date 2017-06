VIDÉO - Cozmo, un robot compagnon troublant de réalisme

publié le 06/06/2017 à 16:22

Il ressemble à un petit porte-palette mais ses yeux expressifs trahissent son intelligence. Voici Cozmo, un petit robot attachant capable d'interagir avec son environnement et son propriétaire avec un réalisme bluffant. Dessiné par un ancien de Pixar, ce robot compagnon aux réactions touchantes impressionne par la richesse de sa palette d'émotions, ses mimiques troublantes et sa voix digne de Wall-E ou des droïdes Star Wars. Un an après sa sortie aux États-Unis, où il a séduit autant les adultes que les enfants, Cozmo sera disponible en France cet automne pour 229 euros.



Conçu par la startup américaine Anki, Cozmo fonctionne appairé en WiFi avec une appli Android et iOS. Il dispose de capacités étonnantes. La reconnaissance faciale d'abord. Grâce à une caméra et une intelligence artificielle qui analyse les visages, il distingue les humains des animaux et des objets et met un nom sur ses propriétaires. Ses nombreux capteurs lui permettent ensuite de se déplacer dans son environnement en évitant les obstacles.

Un concentré de technologies

Capable de prendre plusieurs milliers de décisions à la seconde, Cozmo est un compagnon de jeu redoutable. Une demi-douzaine d'activités sont programmées avec des cubes équipés de LED. Toujours partant pour une nouvelle partie, Cozmo réagit comme un enfant : Il fanfaronne après une victoire et se montre très mauvais joueur en cas de défaite. Un mode découverte permet de piloter Cozmo et de voir à travers lui via l'écran du smartphone. Cozmo dispose d'une heure et demi d'autonomie et se recharge sur sa base en une dizaine de minutes à grand renfort de ronflements.

Fruit de plusieurs années de recherche dans l'intelligence artificielle aux États-Unis, Cozmo est plus qu'un jouet. C'est un concentré de technologies. 300 composants et 200 étapes ont été nécessaires à son assemblage et 1,6 millions de lignes de codes ont permis de programmer plus de 800 animations. Fort de ces technologies, ses concepteurs voient en lui de nombreux débouchés. Un kit de développement logiciel est d'ailleurs proposé gratuitement aux développeurs désireux de programmer de nouvelles actions. Des mises à jour gratuites seront régulièrement proposées pour enrichir le comportement du robot.