Au cinéma ressentez les mêmes sensations que vos héros grâce au 4DX

publié le 19/03/2017 à 08:50

Le 4DX est une technologie Sud coréenne, déjà utilisée aux Etats-Unis et au Royaume Uni et elle débarque en France. Pour l'instant vous ne pouvez la tester que dans une seule salle au Pathé La Villette à Paris. Elle permet de ressentir les mêmes sensations que les héros du film, à savoir les mouvements (droite, gauche, haut, bas, avant, arrière) mais aussi les odeurs, le vent, la pluie et l'orage.



Au Pathé La Villette, la salle a été entièrement refaite. Quand vous entrez vous avez l’impression de vous asseoir dans un avion. Vous êtes dans un grand siège, assez haut, avec des gros accoudoirs, un repose pied. Il pèse 360 kilos. Vous êtes assis bien confortablement et heureusement car le siège est monté sur des vérins et selon le film que vous regardez vous êtes bien secoué.

Par exemple, si vous regardez Fast and Furious avec notamment une course poursuite en voitures, vous êtes balloté à droite à gauche à chaque coup de volant, quand il y a un choc vous le ressentez aussi. S''il y a des combats, vous ne prenez pas les coups de poings dans la figure mais vous êtes secoué.



Vous ressentez aussi les aléas de la météo. En face de vous, sur le dossier du siège devant vous il y a un petit pulvérisateur qui vous envoie des gouttes d'eau quand il pleut dans le film ou de l'air frais ou chaud, ça dépend. S'il y a de l'orage, les éclairs sont dans la salle. Le 4XD prévoit aussi des diffuseurs d'odeurs. On peut en ressentir une dizaine, comme l'herbe mouillée ou la poudre à canon.



Le 4DX est plus adapté aux films d'action. Les effets sont ajoutés au film une fois terminé. On prend le film d'origine et on ajoute scène par scène les effets correspondant. Ça apporte une dimension supplémentaire au film.



Les films en 4DX sont déconseillés aux femmes enceintes, aux personnes souffrant du dos ou du coeur et aux enfants de moins d'un mètre. Le prix du billet pour un film en 4XD est plus cher de 6 euros.