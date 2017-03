Êtes-vous prêt à manger de la viande cultivée in vitro ?

publié le 17/03/2017 à 06:30

Et si on produisait de la viande sans tuer les animaux... Les chercheurs commencent par prélever un tout petit bout de muscle ou de viande sur un animal vivant, avec une seringue, sans lui faire de mal. Ensuite, avec un microscope, ils vont mettre de côté ce qu'on appelle les cellules souches du muscle. Ce sont des cellules vierges capables de se multiplier très vite. Donc dans une éprouvette, ils ajoutent des nutriments et ils obtiennent des milliers de cellules de viande. Cela finit par créer une sorte de steak.



C'est une start-up de la Silicon Valley, qui a déjà mis au point il y a trois ans un steak de bœuf in vitro, qui vient donc de créer de la chair de poulet. Des journalistes américains ont pu la goûter. C'est assez spongieux, mais le goût serait proche. La start-up souhaite la commercialiser dans quatre ans. Ses dirigeants font remarquer que, dans le monde, chaque année, 60 milliards de vaches, moutons, cochons et poulets sont abattus. Leur technologie permettrait d'en tuer un peu moins et de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage.



Avant, il va falloir améliorer la qualité et convaincre les consommateurs. En France, l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) a mené une étude auprès des mangeurs de viande. Pour l'instant, cela aurait plutôt tendance à les dégoûter. L'Inra pense aussi aux éleveurs, leur métier va disparaître. Avant de faire des steaks en éprouvette, il y a d'autres solutions pour nourrir la planète : éviter le gaspillage (un tiers des aliments partent à la poubelle) ou encourager la consommation de protéines végétales.