Les notifications de Facebook, Messenger et Instagram bientôt réunies

publié le 19/05/2017 à 17:32

Avec respectivement 2 milliards, 1,2 milliard et 700 millions d'utilisateurs, Facebook, Messenger et Instagram sont les têtes de gondole de l'écosystème applicatif bâti par Mark Zuckerberg. Ces services distincts génèrent chaque jour des milliards de notifications, obligeant leurs utilisateurs à jongler entre les applications pour découvrir leur contenu. Cela pourrait bientôt changer. Après avoir travaillé à émanciper chacune de ces plateformes en les dotant d'une application et de services propres, Facebook, leur maison-mère, s'atèle désormais à développer leur convergence en jetant des passerelles entre elles.



Depuis plusieurs jours, Facebook teste auprès d'une poignée d'utilisateurs une fonctionnalité permettant de naviguer plus facilement entre le réseau social, la messagerie et le service de partage de photos et vidéos. Confirmé par Facebook au magazine TechCrunch, ce test se matérialise par une menu affichant les différents comptes de l'utilisateur en haut à droite de l'application Facebook.

Facebook teste la centralisation des notifications Crédit : TechCrunch

Tout se passe désormais dans le fil d'actualité de Facebook. L'utilisateur n'a plus besoin d'ouvrir et de refermer chaque application. Les notifications sont centralisées dans ce nouveau menu où un simple clic sur une bulle matérialisant l'une d'entre elles permet de passer d'une application à une autre.

"Nous menons un petit test afin de permettre aux gens de découvrir et se connecter plus facilement aux personnes, ainsi qu'aux choses dont ils se soucient. Nous cherchons à apporter des solutions à nos utilisateurs afin qu'ils puissent plus facilement passer de Facebook à Messenger et Instagram", a expliqué un porte-parole de Facebook.



Cette nouvelle fonctionnalité pourrait permettre à Facebook de retenir davantage l'attention des utilisateurs les moins attachés aux notifications en les entretenant dans un état d'anxiété permanent relatif aux alertes manquées afin qu'ils restent connectés plus longtemps à ses services.