Réseaux sociaux : une application joue la carte de la sincérité

publié le 09/06/2017 à 12:05

Face au déferlement de photos ou de vidéos mises en scène qui sont le quotidien des principaux réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram, deux hommes ont eu l'idée de développer une application à contre-courant de cette tendance, le plus souvent particulièrement narcissique. Martin adolfsson, photographe, et Daniel J. Wilson, neuroscientifique, ont développé Minutiae avec la volonté de plonger les utilisateurs dans l'instant et de les obliger à revoir leur façon de publier du contenu.



Présentée comme une application "anonyme et anti-réseaux sociaux", Minutiae n'implique ni profils, ni "likes", ni commentaires. Chaque jour, à un moment aléatoire, elle envoie à son utilisateur une alerte qui le prévient qu'il est "temps de capturer votre moment". Celui-ci a ensuite une minute pour ouvrir l'application, puis 5 secondes pour prendre une photo de ce qu'il a autour de lui, comme l'explique le site Wired. Faute d'utiliser ce créneau, il faudra ensuite attendre la prochaine alerte afin de pouvoir à nouveau exercer ses talents de photographe.

Autre particularité, qui rappelle la façon dont fonctionne Snapchat, le fait que les photos ne soient visibles que pendant une minute et par une seule personne, choisie aléatoirement parmi les utilisateurs du réseau. Pour les deux créateurs de Minutiae, cités par Konbini, l'application est conçue comme "un moyen de liberté par la contrainte - il n'y a pas la pression de proposer une curation intéressante et dynamique de soi-même puisque le lien entre votre photo et la personne a été effacée.

Un concept philosophico-numérique qui a pour but de vous faire renouer avec la vérité du quotidien, loin d'être toujours excitant, mais qui a également un prix. Partager des photos de votre salon, d'une voiture dans la rue ou de votre écran d'ordinateur au bureau vous coûtera en effet la somme de 16.99 euros, tarif conséquent de cette application.

