publié le 05/04/2017 à 16:10

Quand on prend de la hauteur, les frontières finissent souvent par se brouiller. Ce cliché, pris par l'astronaute Thomas Pesquet au-dessus du delta du Saloum, au Sénégal (Afrique), l'illustre bien. Dans ce joli dégradé de blanc et de bleu, difficile de savoir où finit le fleuve et où débute l'océan...



L'image a été capturée début avril depuis la Station spatiale internationale (ISS). Depuis 2011, le delta du Saloum est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Le site abrite de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons.