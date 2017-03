publié le 14/03/2017 à 17:01

C'est peut-être la plus belle salle de sport au monde. En l'absence de gravité à bord de la station spatiale internationale, Thomas Pesquet, l'astronaute français, est obligé de pratiquer plus de deux heures de fitness quotidiennes.



Pour cela, il utilise de surprenantes machines de musculations afin de le maintenir en forme, comme il nous en fait la démonstration à travers une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de l'European Space Agency.

Dans la vidéo, il présente trois machines aussi insolites les unes que les autres. D'abor, le vélo d'appartement version spatiale, sans selle, isolé en vibrations du reste de la station pour ne pas transmettre les efforts réalisés pendant la pratique sportive à la structure spatiale.



T2, le tapis roulant est la deuxième machine que Thomas Pesquet et ses collègues utilisent tous les jours. Relié à un ordinateur, il permet de suivre leur performance et transmettre les données au sol. Pour l'utiliser, chaque astronaute doit utiliser un harnais personnalisé, car une force le retient vers la surface du tapis à l'aide d'élastiques.



Ared, la troisième et dernière machine sportive de l'ISS, est un monstre à deux cylindres pneumatiques qui peut recréer jusqu'à 272 kilos de force. Elle sert à maintenir en forme, le dos, les épaules, les bras, les abdominaux, mais aussi les muscles des jambes en faisant des exercices de squat.

En plus de les garder en bonne santé, elle donne une vue imprenable sur la Terre juste sous leurs pieds.