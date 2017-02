Thomas Pesquet partage sa playlist sur Twitter

publié le 20/02/2017 à 22:36

Aux images, il ajoute la musique. L’astronaute français, Thomas Pesquet, continue d'alimenter son compte Twitter d'informations sur sa mission dans l'espace ou encore de photos de la Terre, vue de l'espace. Entre ces quelques tweets, il y glisse des chansons qu'il écoute à bord de la station spatiale internationale. nous fait partager ce qu’il écoute comme musique depuis l’espace.



La playslist de Thomas Pesquet est pleine de morceaux "feel good", avec des titres dynamiques. Il les partage avec le hashtag #Songs4Space. Souvent, l'astronaute accompagne sa musique d'une légende, en fonction de ce qu'il a observé dans l'espace. Dans un tweet, il conseille le titre Mirage de Shazz. Il ajoute : "les dunes du désert" lui font "parfois voir des formes improbables". D'ailleurs, il fait partie intégrante du clip de Yuksek.

Et un hommage au surf rock avec cette #songs4space @richaucoin – Brian Wilson is A.L.I.V.E https://t.co/ZwncWZAKCp — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 19 février 2017

