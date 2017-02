Des services de streaming à la place des écrans dans les avions

publié le 20/02/2017 à 16:39

Les écrans intégrés dans les appuie-tête des sièges des avions pourraient bientôt être remplacés par un service de contenus en streaming, diffusés aux appareils électroniques des passagers via un service sans-fil. Plusieurs experts interrogés par le New York Times ont souligné la popularité sur le déclin des écrans de divertissement des avions à l’heure où de plus en plus de passagers utilisent une tablette, un smartphone ou un ordinateur portable pour tuer le temps en vol.



Certains appareils de dernière génération ne les intègrent déjà plus et proposent des services de divertissement en streaming à leurs passagers. XL Airways a lancé mi-janvier un service payant permettant aux passagers d’utiliser leurs propres appareils électroniques pour accéder à des séries, des films, des jeux et des articles de presse stockés dans des serveurs sans-fil placés dans l’avion. La compagnie australienne Qantas a annoncé récemment un partenariat avec Netflix et Spotify afin de mettre leurs catalogues à disposition des passagers d’ici la fin de l’année.

Des économies importantes

La suppression des écrans de divertissement permettrait aux compagnies aériennes de réaliser des économies importantes, indique le New York Times. L’entretien de ces équipements représente près de 10% du coût total d’un avion. Les écrans et leur câblage alourdissent l’appareil et gonflent la facture énergétique. Sans écrans intégrés, les transporteurs pourraient également proposer des sièges moins épais et accueillir davantage de passagers, souligne un spécialiste de l’industrie aérienne.

Il faudra sans doute attendre plusieurs années, et le renouvellement des flottes d’avion des années 1980, avant de voir ce type de services se généraliser. La plupart des grandes compagnies aériennes proposent pour l'instant le WiFi en vol sous la forme d’un service payant. Près de 80% de la flotte commerciale américaine a déjà sauté le pas, selon une étude du cabinet de conseil Euroconsult. Air France propose une connexion sans fil à Internet dans deux de ses appareils depuis un an. La baisse du coût des données satellitaires devrait permettre aux compagnies de proposer un WiFi gratuit dans les avions dans les prochaines années.