Voiture autonome : Intel rachète à prix d'or une PME israélienne

Le futur marché de la conduite assistée dérègle tous repères. Le géant américain Intel va racheter pour 15,3 milliards Mobileye, société israélienne spécialisée dans les systèmes anti-collisions. Est-ce le départ d'une ruée vers l’or ? Cette acquisition fait réfléchir. La PME n'a pas quinze ans, elle ne compte que 660 salariés et elle vaut dix fois le prix d'Opel (entreprise centenaire qui a onze usines et 48.000 salariés). Chez Mobileye, chaque personne vaut donc théoriquement 25 millions de dollars. Cet écart abyssal est en fait la résultante d'un constat et de deux paris.



Le constat, c'est que la PME israélienne préfigure la mobilité et l’économie des transports du XXIe siècle. Les paris sont de deux ordres. D'abord financier : Intel évalue le marché de la voiture autonome à 70 milliards à un horizon de quinze ans et stratégique. Intel ne veut pas rater cette révolution comme il a raté celle des mobiles. Le champion des microprocesseurs veut mettre ses puces dans le cœur des futurs véhicules intelligents.

À ce prix, l'entreprise américaine achète la maîtrise la plus avancée dans la vision, la cartographie et le décryptage automatique de l'environnement en milieu routier. Ses logiciels savent interpréter et mettre en phase les éléments naturels, les obstacles impromptus et la signalisation qui cernent un véhicule en mouvement. Ses appareils de détection et les programmes informatiques associés lui permettent de voir la route, de prendre le meilleur chemin, de lancer des alertes ou de stopper en cas d’urgence.

On pressent l'impact de ses technologies. En termes de sécurité, mais aussi d'optimisation des usages. Imaginez des millions de véhicules de location capables de revenir à leur base sans leur locataire au volant. C'est le Graal de la voiture sans conducteur. Celui que préparent tous les grands constructeurs. BMW, Tesla, PSA ont déjà des prototypes qui roulent avec ces technologies.



Google et Uber sont en force sur ce terrain. Mais capter, analyser et restituer en temps réel signifie des millions d’opérations simultanées. Intel, dont les puces font déjà tourner la quasi-totalité des ordinateurs dans le monde, maîtrise ces calculs informatiques colossaux. Google, IBM, Amazon : les Californiens savent aussi le faire. Mais avec l’association de Mobileye - qui voit, surveille, décode - et d'Intel - qui stocke, calcule et déclenche les actions -, on a une préfiguration des yeux reliés au cerveau qui va piloter la future voiture autonome.