publié le 21/02/2017 à 06:44

Connaissez-vous les "Smobies" ? Il s'agit d'un néologisme né des mots "smartphone" et "zombie" pour décrire tous ceux qui, dans la rue, ont les yeux en permanence rivés sur leur portable. On en a tous croisés, on en a tous klaxonnés. Voire on le fait en marchant ou, pire, en traversant. Et c'est loin d'être marginal : 57% des piétons avouent aujourd'hui utiliser leur téléphone tout en traversant la rue, selon une récente étude de Ford.



Un comportement risqué qui a alerté une ville des Pays-Bas. À Bodegraven, ville de 19.000 habitants, la municipalité teste un nouveau système de signalisation lumineuse au sol. En plus des habituels feux piétons, des bandes lumineuses ont été installés sur des trottoirs, à des carrefours situés à côtés de plusieurs écoles. Ce sont des centaines de petits LED rouges ou verts qui vous indiquent si vous pouvez ou non traverser.

Des lumières pour piétons 2.0 dans la ville de Bodegraven au #PaysBas https://t.co/bAXHZv9i97 via @dutchnewsnl pic.twitter.com/oSD4DOMyfc — Roch Courcy (@roch) 15 février 2017

Autrement dit, sans même relever la tête, en gardant le nez rivé sur sur smartphone, le piéton peut quand même savoir si le feu est passé au rouge ou au vert. Cette invention est loin de faire l'unanimité auprès des associations de victimes. Car elle inciterait encore davantage les piétons à ne pas quitter les yeux de leur téléphone et à s'enfermer dans leur bulle.

Le débat est en tout cas lancé. En France, il y a un peu plus de trois ans un sénateur avait carrément voulu interdire l'usage des téléphones portables sur les passages piétons.

> Télécharger Des feux de circulation pour piétons accros aux portables testés aux Pays-Bas Crédit Image : Rigondeaud Damien | Crédit Média : Christophe Bourroux | Durée : 02:04 | Date : 21/02/2017

v