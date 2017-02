À bientôt 60 ans, Barbie est désormais un hologramme

publié le 20/02/2017 à 19:20

Au carrefour de Google et de Jean-Luc Mélenchon, Barbie est maintenant un hologramme à tout faire. Cinq décennies après sa création, la poupée la plus célèbre du monde suit toujours le fil de son époque. Après avoir embrassé de multiples carrières d’astronaute, d'avocate, de médecin, de skateuse, de présidente des États-Unis, de chanteuse hip hop et bien d’autres destins parallèles, la voilà qui se dématérialise à l’aune de ses 60 ans pour prendre la forme d'un hologramme animé en trois dimensions.



Mattel a profité du Toy Fair, un salon dédié à l’industrie du jouet organisé à New York du 18 au 21 février, pour présenter la dernière version de sa poupée mythique. Intitulée Barbie Hello Hologram, elle prend la forme d’une petite boîte dans laquelle un écran projette une Barbie animée capable parler aux enfants par commandes vocales, comme le montre cette vidéo réalisée par Cnet.

> Hologram Barbie is your new personal assistant

"Barbie hologramme" se sollicite en prononçant "Hello Barbie". Déambulant sur son estrade virtuelle, elle peut donner la météo, allumer une veilleuse, ajouter un événement à l’agenda ou programmer une alarme. Elle peut aussi changer de vêtement, tenter quelques pas de danse et "daber".

Alors que l'Allemagne vient d'interdire des jouets connectés susceptibles d'espionner les enfants, Mattel promet que l'hologramme Barbie respecte la vie privée de son propriétaire et qu'elle ne conserve ni enregistrement, ni requête sur ses serveurs. En 2015, une poupée Hello Barbie connectée en Wifi s'était attirée les foudres d'experts en sécurité informatique car elle conservait les données dans le cloud et comportait de nombreuses failles de sécurité. L'hologramme de Barbie devrait être disponible à la fin de l'année pour un peu moins de 300 dollars.