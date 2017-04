publié le 21/04/2017 à 11:10

Pas de dysfonctionnement mais une décision délibérée des autorités. Le Système d'alerte et d'information des populations, connu sous le nom d'application SAIP "Alerte attentat", n'a pas été déclenché dans la foulée de l'attaque qui a coûté la vie à un policier et en a blessé deux autres sur l'avenue des Champs-Élysée, à Paris, peu après 21 heures, jeudi 20 avril. Contacté par RTL.fr ce vendredi 21 avril, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet, a expliqué qu'il s'agissait d'un "choix assumé de la préfecture de police qui a décidé de ne pas déclencher l'application car la situation a été figée rapidement et le bouclage du périmètre suffisamment important". Après avoir tiré sur des policiers stationnés en haut de a plus célèbre artère de la capitale, l'assaillant a été immédiatement abattu par un tir de riposte.

Quelques minutes après l'attentat, de nombreux internautes se sont interrogés sur l'efficacité d'un dispositif censé alerter ses utilisateurs en cas de suspicion d'attentat. Seule la mention "aucun incident en cours" était alors affichée sur l'écran d'accueil de l'application tandis que les comptes officiels de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur informaient les internautes sur les réseaux sociaux. "SAIP est un vecteur parmi d'autres", explique Pierre-Henry Brandet. "L'information peut être diffusée par voie de presse ou par les réseaux sociaux, via les comptes de la préfecture de police ou du ministère de l'Intérieur. L'important, c'est que l'information soit diffusée, d'une manière ou d'une autre".