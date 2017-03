Fusillade dans un lycée à Grasse : deux blessés, un auteur en fuite

publié le 16/03/2017 à 13:11

Une fusillade a éclaté jeudi 16 mars 2017 dans un lycée à Grasse (Alpes-Maritimes) a-t-on appris de sources proches de l'enquête. La fusillade a fait suite à l'intrusion d'une ou deux personnes au lycée Tocqueville. On sait qu'il y a eu au moins un coup de feu et au moins deux blessés légers dont le proviseur du lycée. Un auteur a été interpellé ça pourrait être un élève de l’établissement âgé de 17 ans inconnu des services de polices mais très lourdement armé (un fusil, deux grenades, un revolver et un pistolet). Une autre personne est en fuite d'après des sources policières. La piste du règlement de compte serait pour l'heure privilégiée sur celle de l'attentat terroriste.



Les forces de l'ordre sont déployées sur les lieux. Le ministère de l'Intérieur en collaboration avec la préfecture et les services de police intiment aux habitants de respecter certaines consignes de sécurité données sur les chaînes de télévision, de radio et sur les comptes officiels des réseaux sociaux.

#Grasse Intervention des secours et de @PoliceNat06 en cours. Respectez les consignes de sécurité. Évitez le secteur du lycée #Tocqueville pic.twitter.com/st07sg2v80 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 16 mars 2017