publié le 02/03/2018 à 21:44

C'est une entrée de matière qui fait un flop. Pour sa première prestation en tant que maître de cérémonie, Manu Payet n'a pas réussi à convaincre les internautes. L'acteur et humoriste a chanté sur la scène de la salle Pleyel entouré de statuettes des César à taille humaine. Une séquence un peu trop longue au goût des téléspectateurs et des téléspectatrices.



Entre les chants des statuettes et les pas de danse, la gêne est palpable de l'autre côté de l'écran. "C'est trop long", "Je ne comprends pas les blagues de Manu Payet", peut-on lire sur Twitter.

Certain(e)s autres internautes ont écrit sur Twitter que Manu Payet lisait "beaucoup trop son prompteur", tandis que d'autres pointent du doigt le "manque de budget" pour la mise en scène. La scène, qui a duré trois minutes, restera sûrement comme l'un des moments "gênants" de la 43e cérémonie des César.

minable !!!! meme pour une kermesse les enfants auraient eu honte — OUPS (@DONDIEG77747208) 2 mars 2018

Je fais à peu près la même tête que Bacri devant les "vannes" de Manu Payet... Elle promet, cette soirée... #Cesar2018 pic.twitter.com/dOqEiD0gCy — Nils Wilcke (@paul_denton) 2 mars 2018