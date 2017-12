VIDÉO - "Ocean's 8" : un trailer "girl power" plein d'humour et de diamants

publié le 19/12/2017 à 17:04

Exit George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon et Julia Roberts. Cette suite de la saga des Ocean's ne mettra en avant qu'un groupe de voleuses composé par la sœur de Danny Ocean : Debbie (Sandra Bullock).



Aidée par Lou (Cate Blanchett), Debbie va réunir des femmes talentueuses afin de dérober du cou de Daphné Kluger (Anne Hathaway) un spectaculaire collier de diamants. Montant du butin si leur opération est menée à bien ? 100 millions de dollars. Une somme coquette à partager entre des voleuses qui mènent des vies bien différentes.

Le film est aussi un prétexte pour réunir de grands noms du cinéma, de la musique et de la télévision : Helena Bonham Carter (Big Fish, Harry Potter), Sarah Paulson (American Crime Story, Carol), Mindy Kaling (The Office), Awkwafina et Rihanna. Toutes se retrouveront au prestigieux Gala du Met pour subtiliser la précieuse parure. Dans ce long-métrage, où mode et joaillerie font bon ménage, il ne manquerait qu'un cameo de Meryl Streep dans son rôle de Miranda Priestly (Le Diable s'habille en Prada) pour que le tableau soit parfait.



Ocean's 8 est attendu dans les salles françaises le mercredi 13 juin 2018.