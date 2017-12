Anastasia va techniquement devenir une princesse Disney

publié le 16/12/2017 à 11:05

"Ma princesse Disney préférée ? Oh, j'aime beaucoup Anastasia." Ce genre de réponse était généralement accueillie par un rictus dédaigneux ou la réponse quelque peu déconcertée : "Mais Anastasia n'est pas un film Disney, voyons !" Et ces personnes désagréables n'avaient pas vraiment tort.



Le film d'animation de 1997 qui conte l'histoire d'Anastasia Nikolaïevna de Russie, fille de Nicolas II, n'est pas une création des studios Disney. Pourtant, le film en reprend allègrement les codes. Les dessins, les robes scintillantes, les méchants et leurs sbires comiques, les chansons... Les ingrédients Disney étaient rassemblés. C'est pourtant la Fox Animation qui était à l'origine de cette oeuvre très populaire. Le studio créé en 1994 devait concurrencer Walt Disney qui affichait un succès insolent dans les années 90. La Fox n'a cependant jamais rattrapé son retard.

Avec l'annonce du rachat de la Fox par Disney, jeudi 15 décembre 2017, les catalogues des deux mastodontes vont fusionner sous l'immense bannière de Mickey. Pour les super-héros Marvel cela peut signifier quelques futures rencontres très attendues. Et pour les princesses Disney, cela veut dire que, légalement, Anastasia rejoint enfin la maison à laquelle beaucoup l'identifiait déjà. Un coup du destin.