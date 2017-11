publié le 16/11/2017 à 13:18

Qui dit "révélations" dit "spoilers". Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'épisode 4 de la nouvelle saison de The Walking Dead, passez votre chemin.



La saison 8 de The Walking Dead malmène Ezekiel. Dans l'épisode 4 intitulé Some Guy, le monarque perd en peu de temps ses hommes, sa confiance en soi, sa tigresse Shiva et se rend compte qu'il n'est en réalité qu'un roi imaginaire...

Un épisode fort pour son interprète, Khary Payton, qui s'est confié longuement dans les colonnes du magazine américain Entertainment Weekly. " Je pense qu'Ezekiel se convainc d'abord qu'ils peuvent remporter cette bataille [de l'épisode 4] avant de convaincre ses hommes (...) Alors, il se dit : 'Ce n'est pas un sacrifice, nous allons nous battre. Grâce au pouvoir de mon optimisme, je vais faire en sorte que cette guerre se déroule comme je le veux'. Mais, lorsque la situation lui échappe, il commence à écouter le Sauveur [qui lui fait comprendre qu'il n'est pas un vrai roi] et à faiblir", explique l'acteur.

La fin d'un "règne"

Ezekiel après avoir perdu sa bataille Crédit : AMC

Et la suite n'est qu'une longue descente aux Enfers pour le monarque qui voit ses hommes mourir sous ses yeux. Il se retrouve ensuite pris au piège face à des zombies. Il crie même à Carol et Jerry [qui viennent le sauver] : "Je ne suis pas votre roi. Je vous ralentis, je suis blessé, laissez-moi !".



"Je dirai qu'à ce moment il ne veut plus quelqu'un périsse à cause de lui, spécialement Jerry et Carol qui sont ses plus proches compagnons. Il doit vraiment penser : 'Je ne mérite plus ce que vous avez à m'offrir'", poursuit Khary Payton.

La disparition tragique de Shiva

La saison 8 de The Walking Dead a fait une nouvelle victime. La tigresse du Roi se sacrifie pour permettre à son maître, Carol et Jerry de s'échapper. Ezekiel refuse de l'abandonner, mais il doit se résoudre à suivre Carol et Jerry. La scène est intense.



"Shiva symbolise en quelque sorte ce qu'est le Royaume aux yeux d'Ezekiel. Elle est une créature rare et magnifique qui d'une façon a réussi à survivre et prospérer dans ce monde sombre et infernal. C'est ce qu'est le Royaume", pour Khary Payton.

Gageons que la suite de la série ne sera pas facile pour Ezekiel qui va devoir "affronter" ses sujets du Royaume, alors qu'il ne sent plus comme un roi. "Son système de croyances a été détruit et il s'agit maintenant de savoir s'il faut ramasser les morceaux pour construire quelque chose de nouveau ou revenir à l'ancien modèle", conclut l'acteur. La tension est palpable et il est possible que cet épisode aura des conséquences sur l'engagement du Royaume auprès de Rick dans la lutte contre Negan.