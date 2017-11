The Walking Dead 8x04 Super Trailer Season 8 Episode 4 Promo/Preview HD "some Guy"

publié le 06/11/2017 à 17:29

Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode 3 de la saison 8 de The Walking Dead et que vous n'avez pas envie de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, passez votre chemin. Cet article contient des spoilers.



Carol va-t-elle sauver ses camarades et la saison 8 de The Walking Dead ? Le teaser du prochain épisode, Some Guy, nous en glisse un aperçu. La survivante va réussir à s'introduire dans le QG des Sauveurs qui ont attaqué son groupe dans l'épisode 3. Aucune nouvelle du roi Ezekiel, probablement blessé lors de l'attaque. Carol devrait nous réserver une séquence dont elle a le secret à grands renforts de tirs de mitraillette.

Rick et Daryl font route de leurs côtés. Ils se rendent à l'Ouest dans l'avant-poste de Gavin pour récupérer de nouvelles armes. Le célèbre duo de The Walking Dead devra tout de même affronter des ennemis : une horde de zombies et un assaillant en Jeep dont on ignore l'identité.