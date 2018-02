Margot Robbie : "Je trouve que Tonya Harding a été abusivement punie"

publié le 19/02/2018 à 11:19

Margot Robbie est l'une des stars de la nouvelle génération hollywoodienne. À 27 ans, cette actrice, réalisatrice et productrice australienne fait partie désormais de la courte liste de celles par qui passent tous les rôles majeurs.



Après Le Loup de Wall Street (2012) et Suicide Squad (2016), Margot Robbie se glisse dans la peau de Tonya Harding, la patineuse la plus détestée de l'Amérique. Dans le film Moi Tonya, elle incarne cette athlète déchue, issue d'un milieu modeste. Malmenée par sa mère, battue par son mari et détestée par la fédération américaine de patinage, elle n'est pas bien fine mais dotée d'un caractère en acier trempé.

"Ceux qui verront le film ne changeront pas forcément d'état d'esprit à son sujet (...) mais ils pourront mieux la comprendre", déclare l'actrice. "Je n'avais aucune idée préconçue car je ne savais pas grand chose sur elle. Maintenant que j'ai joué ce rôle, je vois les choses de son point de vue, alors je ne l'excuse de rien, je ne l'accable pas non plus mais je trouve qu'elle a été abusivement punie".

Un long travail de préparation avant de jouer le rôle

Margot Robbie a pris son temps avant de faire connaissance avec l'ancienne athlète. Six mois avant le tournage, elle a travaillé son accent avec un coach et son aspect physique avec un autre pour mieux lui ressembler, mais aussi consulter les archives vidéos de la patineuse. "J'ai visionné tout ce qui existait sur elle avant de la rencontrer".



En course pour l'Oscar de la meilleure actrice, la jeune outsider affrontera notamment Meryl Streep et Frances McDormand. Le film Moi Tonya réalisé par Craig Gillepsie est à découvrir mercredi 21 février au cinéma.