Cet homme n'est pas comme nous... Je pense qu'il vient d'ailleurs, d'un monde parallèle, comme ceux qu'il aime filmer. Il a pourtant grandi dans le Minnesota, dans une famille presbytérienne qui avait le culte de la Bible. Mais dans cette historie, lui, il s'est toujours demandé "qui est l'assassin, le Messie ou le majordome ?"



Il raconte ça dans ses mémoires. Ça et ses coups de main aux cirques de passage, ses parties de carte avec les nains. À l'époque, il regarde Nixon à la télé en se disant que "la politique c'est le show-business des moches" et séduit sa première fiancée en se déguisant en prise électrique mâle.

À New York, il réalise des romans photos avec un certain Woody Allen. À Paris, il dessine pour René Goscinny dans Pilote. Et à Londres, il rejoint les Monty Python... Début d'une grande aventure comique.

Terry Gilliam alias Jo la poisse

Mais les ennuis arrivent après. Car Terry Gilliam, c'est Jo la poisse. Un vrai collectionneur de catastrophes. Cinéaste maudit... Il refuse l'étiquette et évoque seulement "une incroyable aptitude à ne jamais faire les choses dans les règles de l’art".



Jugez plutôt. Pour Le Baron de Munschausen, tourné en Italie, les costumes se sont perdus en Afrique du Sud. L'acteur principal du Dr Parnassus, Heath Ledger, est mort pendant le tournage. Et le summum, c'est bien sûr L'homme qui tua Don Quichotte. Film commencé en 1996 et qui a connu toutes les misères du monde. Des trombes d'eau en plein désert, Jean Rochefort condamné à descendre de cheval à cause d'une hernie discale, John Hurt malade à son tour... Et bien sur des problèmes de financement en cascade.



Le film de sa vie

Mais Terry Gilliam n'a jamais lâché, c'est le film de sa vie... Il a lu Cervantes en 1989 et depuis il se dit ensorcelé. Don Quichotte, c'est un peu lui, un homme qui possède sa propre vision du monde, hallucinée. Qui n'abandonne jamais, qui se bat contre des moulins à vents ou des producteurs sans âme.



L'homme qui tua Don Quichotte a bien failli le tuer. Il y a un an, il est victime d'une première attaque. Il perd une partie de sa vision périphérique, mais pas le sens de l'humour. "On ne dira plus que je suis un cinéaste visionnaire", dit-il.



Rebelote la semaine dernière, en pleine bataille judiciaire, Terry Gilliam fait un AVC. Même pas mal, il repart au combat et poste une photo de lui, tranquille, position du lotus. Sur son Tshirt on peut lire : "Je ne suis pas encore mort". Il n'est pas né, l'homme qui tuera Don Quichotte...