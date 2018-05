publié le 15/05/2018 à 12:57

Huitième journée au Festival de Cannes. Ce mardi 15 mai est marqué par l'entrée en lice du troisième film français en compétition : En guerre, un long-métrage de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon. Il y a trois ans, le duo avait frappé fort sur la Croisette avec La loi du marché, décrochant au final le prix d’interprétation masculine pour Vincent Lindon.



Cette fois, le réalisateur Stéphane Brizé propose de nous plonger au cœur d'un groupe d'ouvriers en lutte contre la direction de leur usine qui veut fermer leur usine pourtant rentable. Un film dans l'air de notre temps mondialisé, tourné au plus près de ces femmes et ces hommes engagés dans un combat acharné. Vincent Lindon a joué en compagnie d'acteurs non professionnels ce qui donne au film En guerre un ton authentique encore plus troublant.

Quant à son interprétation, elle a un souffle et une densité dont certains diront qu'elle n'est qu'une performance. Mais elle se révèle plutôt bluffante, comme si l'acteur s'était fondu dans son rôle en une sorte de transe. "Je me suis fait diabolisé par le rôle", affirme le comédien. "'J'en ai pris possession, mais plus que d'habitude (...), j'ai l'impression que c'était un état".

Le film montre la difficulté de cette lutte face aux patrons, aux politiques, aux forces de l'ordre et aux médias. Mais aussi au sein même des employés, soumis à la fatigue et aux divisions. Un long-métrage à découvrir dès ce soir à 19 heures partout en France.

Également dans "Laissez-vous tenter"

Le Larousse a présenté hier son édition 2019, avec quelques invités faisant leur entrée dans le célèbre petit dictionnaire illustré. Un reportage signé Laurent Marsick.



Le 27ème Festival international des jardins s'est ouvert au Château de Chaumont-sur-Loire, avec pour thème de cette année : la pensée. Promenade parmi les œuvres exposées en compagnie de Sophie Aurenche.