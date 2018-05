Le mannequin Adriana Lima à la première du film "Burning" Crédits : Joel C Ryan/AP/SIPA | Date :

Le mannequin Petra Nemcova à la première du film "Burning" Crédits : Joel C Ryan/AP/SIPA | Date :

Le mannequin Adriana Lima à la première du film "Burning" Crédits : Joel C Ryan/AP/SIPA | Date :

Le mannequin Izabel Goulart à la première du film "Burning" Crédits : Joel C Ryan/AP/SIPA | Date :

Le réalisateur Chang-dong Lee, Ah-in Yoo, Jong-seo Jeon, Steven Yeun et Jun-dong Lee à la première du film "Burning" Crédits : Joel C Ryan/AP/SIPA | Date :

Le mannequin Adriana Lima à la première du film "Burning" Crédits : Arthur Mola/AP/SIPA | Date :

Khadja Nin, membre du jury, à la première du film "Burning" Crédits : Joel C Ryan/AP/SIPA | Date :

Chang Chen, membre du jury, à la première du film "Burning" Crédits : Joel C Ryan/AP/SIPA | Date :

Les co-auteurs de "Black Is Not My Job" à la première du film "Burning" Crédits : David Fisher/Shuttersto/SIPA | Date :

Yongzhong Chen, Hong-Chi Lee, Gan Bi, Jue Huang sont au casting de "Long Day's Journey Into Night" Crédits : Sipa | Date :

Les co-réalisateurs Joao Salaviza et Renee Nader Messora ont présenté "The Dead and the Others" Crédits : Sipa | Date :

Ihjac Kraho, l'un des acteurs de "The Dead and the Others" Crédits : Sipa | Date :

Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit pour le photo-call de "La Traversée" Crédits : Sipa | Date :

Vincent Lindo et Stéphane Brizé lors du photo-call pour "En guerre" Crédits : Sipa | Date :

L'actrice Erika Karata, le cinéaste Ryusuke Hamaguchi et l'acteur Masahiro Higashide pour le film "Asako I et II" Crédits : Sipa | Date :