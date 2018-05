publié le 18/05/2018 à 21:12

Quel film remportera la Palme d'or ? Avant de connaître le palmarès du 71ème Festival de Cannes, voici nos pronostics concernant les films qui ont une chance de décrocher un trophée. Sachant qu'il reste encore un moment fort, l'ultime film présenté ce soir, Le poirier blanc du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, on retient surtout plusieurs films bluffants et touchants.





Tout d'abord, Une affaire de famille du cinéaste japonais Kore-Eda. Le film raconte l'histoire d'une famille recomposée vivant de petits larcins. Il y a aussi Dogman du réalisateur italien Matteo Garrone, qui raconte la révolte violente d'un toiletteur pour chien que tout le monde méprise et utilise. Enfin le film Capharnaum de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki. On suit l'odyssée d'un gamin des bas-fonds de Beyrouth contre l'injustice du monde qui l'entoure et notamment sa famille. Il y a là tous les ingrédients pour un prix majeur au palmarès. Autre coup de cœur : Cold War un magnifique film polonais qui suit durant 30 ans l'histoire d'amour compliquée entre une chanteuse et un musicien.

Côté français, il faudra suivre l'impact sur le jury de l'impressionnant En guerre avec Vincent Lindon en leader syndical. Je crois peu aux chances du très romantique Plaire, aimer et courrir vite de Christophe Honoré. Seule inconnue : Les filles du soleil d'Eva Husson, sans doute le plus mauvais film de cette édition. Mais son thème autour de combattantes kurdes affrontant Daesh peut avoir intéressé le jury de Cate Blanchett, en cette année de l'après Weinstein.