publié le 07/11/2017 à 08:31

Ce mardi 7 novembre 2017 sort dans les boutiques la XBox One X de Microsoft. Il ne s'agit pas d'une nouvelle console dans son concept comme peut l'être la Switch pour Nintendo.



Il faut rapprocher cette sortie de celle de la PlayStation 4 Pro de Sony : une console identique dans sa structure mais bien plus puissante technologiquement. Le but est simple : offrir une claque visuelle aux joueurs. Plus de détails, un nombre d'images par seconde amélioré, une meilleure fluidité... Bref un pas de plus vers une qualité quasi-photographique des graphismes grâce aux technologies 4K et HDR.

La XBox One X ne ment pas en annonçant être la console "la plus puissante" du moment. Ses caractéristiques techniques la rapprochent clairement des PC les mieux équipés avec une carte graphique GPU AMD d'une puissance de 6 téraflops, 12Go de mémoire GDDR5 et un processeur à huit cœurs cadencé à 2,3GHz.



Qui dit 4K et HDR dit aussi télévision compatible. La XBox One X ne fera pas des merveilles sur votre téléviseur cathodique vintage. Un bon écran moderne et une connexion Internet rapide et stable sont toujours les clefs d'une expérience de jeu supérieure.

> Xbox One X – E3 2017 – World Premiere 4K Trailer

Le disque dur de 1 To sera rapidement rempli puisque le système prend déjà plus de la moitié de l'espace et certains titres comme Gears of War dépassent les 100 Go. La précision des graphismes se paye toujours quelque part. Deux choix s'offrent à vous : gérer votre bibliothèque en permanence en supprimant des données entre chaque jeux ou vous acheter un disque dur externe.



Le design est d'une grande sobriété. L'objectif est plus de se fondre dans une pièce déjà peuplée d'une box, d'une télévision, d'enceintes, et cetera... sans jurer. La console est lourde, massive, anguleuse et noire. Le poids ne sera qu'un léger problème entre la boutique et chez vous mais n'est pas un réel inconvénient.



Les jeux disponibles seront les même que sur la XBox One classique voire la PS4 pour les titres qui ne sont pas des exclusivités de la console de Microsoft. Ce catalogue est cependant différent en terme de qualité. Les jeux disponibles sur la One X seront souvent améliorés : plus lourds, plus beaux, plus détaillés. Microsoft a publié une liste des jeux "enhanced" qui promettent de vous en mettre plein la vue. on retrouve les dernières sorties comme Assassin's Creed Origins, La Terre du Milieu : Shadow of War, Forza 7, Call of Duty: WWII, Star Wars Battlefront II...





La version standard et la version Scoprio (uniquement disponible en pré-commande) coûtent 499 euros chacune.