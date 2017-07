publié le 24/07/2017 à 09:36

C'est officiel. Warner Bros., le studio de production derrière Wonder Woman, a officialisé la suite sur grand écran des aventures de la princesse des Amazones. La nouvelle a été dévoilée lors du panel consacré à Justice League, au Comic Con de San Diego, qui avait lieu du 20 au 23 juillet 2017, peut-on lire dans un article du Huffington Post.



Cette nouvelle n'était qu'une formalité tant le premier blockbuster consacré à une super-héroïne a brisé tous les records d'entrées de l'année. Il s'agit par exemple du film le plus rentable de l'univers étendu DC, cumulant plus de 575 millions d'euros de recettes à travers le monde, rapporte le Huff Post.

Une preuve pour Hollywood que les films dirigés par une réalisatrice (Patty Jenkins, dans le cas de Wonder Woman) et mettant en scène des (super) héroïnes fonctionnent auprès du grand public. Warner Bros. devrait garder le même duo de femmes pour réaliser la suite de Wonder Woman et incarner Diana Prince. La date de sortie de cette suite déjà très attendue n'a pas encore été communiquée.