"Wonder Woman" et "HHHH" sont dans les sorties cinéma de la semaine

"Wonder Woman" et "HHHH" sont dans les sorties cinéma du mercredi 7 juin

publié le 07/06/2017 à 10:20

Parmi les films qui débarquent sur nos écrans mercredi 7 juin, une jeune femme de 76 ans. La princesse Amazone en personne, Wonder Woman. Après les comics et la série télé des années 70, voici donc le film. L'idée est de rappeler les origines du personnage, de son enfance dans une île paradisiaque uniquement peuplée de femmes guerrières à son arrivée dans notre monde, auprès d'un bel aviateur, pour combattre les allemands durant la Première Guerre mondiale.



Le souci avec Wonder Woman, héroïne de chez DC Comics armée de son lasso, c'est comme avec Thor chez Marvel avec son gros marteau : on sait qu'ils sont quasi invincibles puisque se sont des demi-dieux, ils ont le cœur pur et leur seule faille c'est de nous aimer nous les humains. L'ensemble manque donc un peu d'enjeu pour être vraiment passionnant.

Reste un film de facture correcte avec son lot de batailles, d'effets spéciaux et chose notable, rare même : réalisé par une femme, Patty Jenkins avec une femme en vedette, l'actrice Gal Gadot, qui a adoré cette collaboration. On reverra le personnage en novembre aux côtés de Superman, Batman, Flash, Aquaman et Cyborg, dans Justice league, le blockbuster qui rassemblera les héros de DC Comics. Une excellente exposition L'art de DC Comics se tient en ce moment au musée Art Ludique de Paris.

Saisissant "HHHH"

Ce mercredi 7 juin sort aussi un film français mais tourné avec des acteurs américains, HHHH, adaptation très réussie du livre de Laurent Binet, Goncourt des lycéens 2010. Un film signé Cédric Jimenez, réalisateur en 2014 d'un des meilleurs films noirs de ces 15 dernières années, La French avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche. Cette fois, il s'intéresse à l'ascension d'un des pires criminels de guerre nazis, Reinhard Heydrich, artisan de la solution finale, l'extermination des juifs.



On le suit de sa navrante carrière militaire, à la rencontre avec son épouse qui va révéler le monstre qui est en lui et lui faire gravir les échelons du parti nazi. Ensuite, HHHH évoque le destin tragique de deux jeunes soldats tchèques et slovaques, des résistants qui vont préparer l'assassinat de Heydrich en juin 1942 à Prague. Cedric Jimenz filme le tout avec style et talent dans une passionnante étude sur le mal. HHHH de Cédric Jimenez c'est avec Jason Clarke, (Zero dark thirty) et Rosamund Pike, (Gone girl), dans les rôles principaux.



Autre film, autre guerre : The Wall de Doug Liman, réalisateur de Mr & Mrs Smith ou du premier Jason Bourne : il s'intéresse cette fois au destin de deux soldats américains pris pour cible par un tireur irakien. Ca rappelle un peu sur le fond American Sniper de Clint Eastwood.

Magnifique "Le Vénérable W"

On termine avec deux longs-métrages présentés lors du dernier festival de Cannes, l'un en compétition, Le Jour d'après du coréen Hong Sangsoo. Une chronique de l’adultère d’un ennui abyssal, mise en scène en noir et blanc via de longs plans séquences quasi statiques avec pour décor quasi unique une maison d'édition.



En revanche, allez voir Le vénérable W, documentaire coup de poing de Barbet Schroder, réalisateur du Mystère Von Bulow, qui après Amin Dada et Jacques Vergès termine un triptyque sur le Mal, (on y revient), avec un portrait effarant du moine bouddhiste birman Ashin Wiratu, censé prôner la paix et la tolérance mais qui se révèle être un épouvantable prédicateur anti-musulman, appelant au meurtre contre cette minorité religieuse de son pays. Ce “Vénérable W" a par exemple clairement appelé les bouddhistes à voter pour Donald Trump afin de faire triompher sa vision du bien et de la justice. Un documentaire saisissant à ne pas rater.