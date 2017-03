VIDÉO - Visite guidée de l'exposition DC Comics au musée Art Ludique

publié le 31/03/2017 à 10:00

C'est le début des vacances de Printemps ce vendredi 31 mars dans la zone C (qui comprend l'Île de France, Toulouse et Montpellier). L'occasion de donner une belle idée de sortie à Paris. Une nouvelle exposition s'installe au musée Art Ludique, consacrée aux super-héros de DC Comics, autrement dit les créateurs de Batman et Superman.



C'est d'ailleurs le fils de Krypton qui vous accueille au début de cette remarquable exposition, une des plus belles du musée, qui pourtant depuis 2013 multiplie les tours de force. Superman, alias Clark Kent, est un extraterrestre envoyé sur Terre par son peuple mourant et qui va jouer le rôle de sauveur de l'humanité en péril. L'homme à la cape rouge est d'ailleurs le premier super-héros de l'histoire des super-héros, inventé en 1933, devenu star 5 ans plus tard.

Superman, le premier des super-héros

L'exposition L'art de DC, l'aube des super-héros commence donc par lui avec des planches originales de la BD, des travaux graphiques préparatoires qui sont de véritables œuvres d'art et des costumes extraordinaires : ceux de Christopher Reeves dans la trilogie des années 70/80 jusqu'à ceux des films les plus récents. On voit aussi que l'évolution du personnage tient compte des époques dans lesquelles il évolue depuis le début.

"Les super-héros sont arrivés en période de crise et c'est vrai que Superman, le premier, arrive après la grande crise des États-Unis, explique Jean-Jacques Launier, le président du musée. Et à chaque fois, ces super-héros arrivent, d'une certaine façon, pour sauver notre imaginaire ou en tout cas nous donner un peu d'espoir sur des valeurs. Ce qui est intéressant entre Superman et Batman, c'est que le premier a un pouvoir divin que l'on connait, il est invincible tandis que Batman est un humain qui s'est fait par lui-même. Quelque part, ce spectre entre l'humain et le divin contient tous les super-héros".

Des salles spectaculaire pour Batman

Le Batman époque Tim Burton des années 80/90, c'est le retour en grâce du milliardaire justicier, Bruce Wayne, philanthrope le jour, homme chauve-souris la nuit, poursuivant le crime dans les rues de Gotham City. Pas de super-pouvoirs pour lui mais une force physique cultivée et une fortune considérable. Les salles de l'exposition qui lui sont consacrées sont les plus spectaculaires : des costumes des films (jusqu'aux plus récents) des planches dessinées originales et des objets, maquettes de décors et la Bat-moto que l'on voit dans la trilogie de Christopher Nolan, The Dark Knight années 2000/2010.

Le réalisateur à d'ailleurs accordé un long entretien au musée pour commenter son apport à la saga en vidéo. Une matière incroyable pour le visiteur : Jean-Jacques Launier. "C'est la première fois qu'on réunit autant de pièces, c'est une première mondiale. Jamais on a réuni autant de costumes, jamais on les a rassemblés tous ensemble comme ça dans une exposition, s'enthousiasme-t-il. C'est intéressant de voir le parallèle entre les planches de bandes dessinées originales qui datent de 1939 pour certaines jusqu'à nos jours, et de voir les dessins concepts qui ont été faits pour le cinéma".

D'autres personnages cultes de l'univers DC Comics

Outre Batman et Superman, sont présents également les méchants comme le Joker, ennemi juré de Batman. Le musée Art Ludique a placé le costume porté par Jack Nicholson face à celui de Michael Keaton ou encore un mannequin Cat Woman bardé de cuir. La puissante Wonder Woman est aussi présente.

Elle est apparue en 1941 pour féminiser l'univers DC Comics au moment où les femmes prenaient un rôle plus important dans une société en guerre. Une princesse Amazone dotée de pouvoirs donnés par les dieux grecs, popularisée par la série télévisée des années 70. Dans l'exposition, des costumes originaux portés Linda Carter dans le feuilleton mais aussi une tenue de la nouvelle Wonder Woman dont le film sort cet été et que l'on retrouvera dans Justice League.

Une exposition immanquable

L'exposition se termine par la projection d'un film réalisé spécialement pour musée : 6 minutes qui regroupent tous super-héros DC Comics, grâce à des extraits de films ou séries mis en parallèles avec des objets ou documents présentés au musée avec aussi une musique composée pour l'occasion. L'art de DC, l'aube des super-héros est l'exposition immanquable pour tout amateur de ces personnages qui amènent l'extraordinaire dans notre univers ordinaire.



L'exposition s'est installée au musée Art Ludique, 34 quai Branly à Paris. L'exposition dure jusqu'au 10 septembre. Plein tarifs : 16,50 euros, 11 euros pour les enfants, prix de groupe à partir de 20 personnes. Gardez un peu de sous pour la boutique à la sortie : il y a des choses incroyables.