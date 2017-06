publié le 06/06/2017 à 18:20

C'est la nouvelle qui va faire hurler de joie les cinéphiles. Le tournage de L'Homme qui tua Don Quichotte, la dernière réalisation de Terry Gilliam, est enfin terminé. Le cinéaste a annoncé la nouvelle sur son compte Facebook samedi 4 juin, conscient que c'est un vrai événement dans le monde du cinéma : cela fait dix-sept ans que ce long-métrage est en chantier. C'est finalement Adam Driver et Jonathan Pryce qui seront à l'affiche de ce "film maudit" du septième art, racontant la rencontre entre un publicitaire et un homme se prenant pour Don Quichotte.



Ce film est devenu une légende malgré lui : il a fallu 17 ans avant que le projet ne soit enfin achevé. En cause : de nombreux fiascos, qui ont forcé l'équipe à jeter l'éponge cinq fois en dix-sept ans. La malchance a rythmé ces différentes tentatives, annulées à cause de déconvenues sur les tournages ou de problèmes de financement.

Le premier essai, en 2000, est à ce jour le plus catastrophique : alors que l'acteur principal Jean Rochefort souffre d'une infection de la prostate puis d'une hernie discale l'empêchant de jouer, des pluies diluviennes emportent le matériel, ruinant également le décor. Un documentaire, Lost in la Mancha, retrace les étapes de ce tournage cauchemardesque, devenu aujourd'hui mythique.