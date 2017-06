publié le 06/06/2017 à 19:04

Suicide Squad de David Ayer, dédié à la team de super-vilains de DC Comics, qui avait divisé la critique et les fans, aurait donc bel et bien une suite. C'est l'acteur Joel Kinnaman, qui interprète Rick Flag, le chef d'élite de la Suicide Squad et petit ami de June Moore transformée en Enchanteresse, qui a vendu la mèche. Lors d'un entretien pour le site américain The Hollywood Reporter, il a dévoilé la date du tournage et la potentielle date de sortie du film. Une information à prendre avec les pincettes puisque Suicide Squad 2 n'a pas encore de réalisateur.



"Pour autant que je sache, le scénario est en cours d'écriture et je pense qu'il est prévu que le tournage démarre en 2018, mais cela peut changer. Je sais juste que je serai présent", a expliqué l'acteur à The Hollywood Reporter.

L'acteur est ensuite interviewé sur son choix de réalisateur. David Ayer, qui a réalisé Suicide Squad en 2016, ne devrait pas reprendre le flambeau pour ce second volet, qui réunirait les super-méchants Harley Quinn, Deadshot, Capitaine Boomerang, Katana, mais aussi El Diablo et Killer Croc. "En fin de compte j'aimerai que David Ayer réalise Suicide Squad 2, mais s'il ne veut pas du projet, il faudra quelqu'un de génial, capable de relancer l'histoire et peut-être mettre ces personnages dans une situation plus normale (...) de les voir interagir avec des gens du quotidien", a conclu Joel Kinnaman.