Le site "Torrentfreak" a dévoilé le classement des séries les plus regardées illégalement cette année. Et il faut dire que les shows de HBO sont en tête du podium.

Crédit : HBO Kit Harington dans le rôle de Jon Snow

par Capucine Trollion publié le 28/12/2016 à 16:03

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le téléchargement illégal cartonne toujours autant. Les sites de streaming se portent toujours bien, malgré le développement de différentes offres payantes, les avertissements, et même, les fermetures de ces plateformes où les internautes peuvent visionner gratuitement leurs séries préférées. Et cette année, il y a quelques nouveautés, avec l'arrivée de Westworld, le nouveau show de HBO qui veut atteindre le succès de Game of Thrones. Les super-héros ne sont pas en reste du piratage, avec The Flash et Arrow qui ont détrôné une partie des "champions" de l'année dernière.



Sans surprise, Game of Thrones est pour la cinquième année consécutive la série les plus piratée de 2016. Après bientôt 7 saisons, GOT reste indétrônable dans les classements et le cœur des téléspectateurs. Elle est suivie, comme l'an passé, par The Walking Dead, de la chaîne AMC.



Westworld arrive en 3e position pour son entrée dans le classement. Elle devance ainsi The Flash, le héros de DC Comics, et Arrow, l'archer incarné par Stephen Amell. C'est surtout The Big Bang Theory qui chute fortement. La série est passée de la 3e à la 6e place, tandis que Suits, avec Meghan Markle, la petite amie du prince Harry, gagne une place.

Découvrez le classement complet des séries les plus piratées de 2016

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. Westworld

4. The Flash

5. Arrow

6. The Big Bang Theory

7. Vikings

8. Lucifer

9. Suits

10. Vikings