publié le 02/11/2017 à 12:37

Le passage à l’heure d’hiver ne nous fait pas gagner qu’une heure de sommeil. C’est aussi (et surtout) une heure de plus à pouvoir dévorer nos fictions préférées ! Comme chaque mois, Netflix renouvelle son catalogue de séries, films et documentaires. De quoi vous emmitoufler dans votre pyjama le plus confortable, équipé d’un chocolat chaud tout en découvrant de nouveaux univers.



En octobre, vous avez eu l'occasion de retrouver les attachants loustiques de Stranger Things, découvrir la nouvelle mouture du soap Dynastie ou encore suivre l’itération policière Mindhunter estampillée David Fincher.

Pour ce mois de novembre, une ribambelle de nouveaux programmes vont débarquer sur la plateforme, tandis que d’autres séries débutées en octobre continuent à l’instar de Riverdale. Sans omettre quelques documentaires, notamment Michael Jackson’s This Is It, qui revient sur les ultimes répétitions du chanteur. Morceaux choisis.

Les séries

The Punisher : le plus brutal des antihéros cathodiques promet de marquer l’accord Netflix/Marvel d'une pierre blanche. Apparu dans la seconde saison de Daredevil, Frank Castle a enfin une fiction tout à sa gloire où le public en apprendra davantage sur le syndrome post-traumatique dont souffre l’ancien militaire d’élite. Disponible le 17 novembre.

Alias Grace : L’auteure Margaret Atwood a décidément le vent en poupe. Après le succès de The Handmaid’s Tale, c’est un autre de ses romans, Alias Grace, qui est décliné en série. Plutôt qu’une dystopie futuriste, le public suivra cette fois-ci une immigrée irlandaise accusée à la fin du XIXe siècle du meurtre de ses employés. Disponible dès le 3 novembre.



Frontier : Quelque part en Amérique du Nord, à la fin du XVIII siècle, les trappeurs combattent sans relâche pour asseoir le monopole de la traite des fourrures. La seconde salve d’épisodes, portée par le toujours aussi magnétique Jason Momoa (alias Khal Drogo de Game of Thrones), débarque le 24 novembre sur la plateforme.







Riverdale : le second cru tombe au compte-gouttes depuis 12 octobre sur le site de streaming. Avec la mise en ligne d'un épisode par semaine, le spectateur a tout le temps de suivre les tribulations sentimentales d'Archie. Et, accessoirement, de mener l'enquête !

Les documentaires

Steak (R)evolution : un documentaire qui suit les pérégrinations d'une bande de passionnés de viande rouge, désormais considéré comme un produit d'exception. Chefs, éleveurs ou bouchers... Tous, aux quatre coins du globe, sont habités par le même amour de la viande "haut de gamme". Cela va sans dire, le toute est hautement déconseillé aux végans. Disponible le 1er novembre.



Michael Jackson's This Is It : Découvrez les coulisses des répétitions de ce qui devait être l'ultime tourné du feu roi de la pop. À découvrir dès le 15 novembre.