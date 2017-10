publié le 19/10/2017 à 08:30

Riverdale a un nouveau méchant. La deuxième saison de la série a commencé sur les chapeaux de roues avec une tentative de meurtre sur Fred Andrews et un autre réussi, celui de Miss Grundy. L'ancienne professeure de musique d'Archie, avec qui l'adolescent a eu une liaison pendant la première saison, a rendu son dernier souffle à la fin de l'épisode un.



Ces deux assassinats ne semblent être liées que par une seule personne : Archie. Ce dernier est le seul habitant de Riverdale à avoir été proche des deux, puisque l'un est son père et l'autre est son ancienne amante. Serait-il au cœur d'une nouvelle machination ? Si Archie est la personne réellement visée par ces deux meurtres, cela ne donne pas pour autant l'identité de l'assassin.

Qui peut bien se cacher derrière cette cagoule noire et ces yeux verts transperçants ? Riverdale est en proie à un nouveau méchant et ces cinq hommes peuvent être l'assassin.

L'ex-mari de Miss Grundy, le moins étonnant

Si Miss Grundy n'a pas été présente dans tous les épisodes de la première saison, elle a fait une grande impression sur les habitants de Riverdale. Cette jeune professeure de musique a en effet un goût prononcé pour les adolescents à qui elle enseigne et particulièrement pour Archie. Après avoir entretenu une liaison avec lui dans les premiers épisodes, Miss Grundy a été envoyée dans une ville voisine, loin du lycée de Riverdale High.



Cet éloignement forcé n'a en rien changé ses habitudes puisque les dernières minutes de ce premier épisode la montrent avoir une relation avec un autre de ses élèves. Qui pourrait bien en vouloir à Miss Grundy au point de la tuer ? Son meurtre aurait-il quelque chose à voir avec Archie ? Une personne peut répondre à ces deux questions, son ex-mari.



Dans la première saison, Miss Grundy explique à Archie que son ex-mari est un homme violent et qu'elle a dû changer de ville, et de nom, pour pouvoir lui échapper. L'assassin pourrait donc être son ex-mari, qui agit par vengeance contre sa femme, qui s'est soustraite à lui et a refait sa vie.

Cette explication permettrait de comprendre pourquoi l'assassin s'en prend aussi à Fred Andrews : il lui aurait tiré dessus afin de récupérer son portefeuille, qui pourrait contenir des informations sur Miss Grundy. Le père d'Archie était, en effet, très impliqué dans le renvoi de l'enseignante et pourrait très bien savoir où elle vit.

Black Hood, le plus ingénieux

Un personnage de comics fait souvent son apparition dans l'univers d'Archie, Black Hood. Ce combattant du crime a toujours une cagoule sur la tête, similaire à celle que porte le nouveau méchant dans Riverdale. Sachant que la série a intégré des personnages du comics dans sa deuxième saison, il n'est pas impossible qu'elle fasse un crossover avec l'univers de Black Hood. Cet homme masqué n'est pas un super-héros, mais un bon combattant, qui maîtrise plusieurs techniques de combat et est un très bon détective.



Que viendrait faire Black Hood dans Riverdale ? Il pourrait être une sorte de justicier de la bienséance, qui se venge de tous ceux qui ne respectent pas ses règles. Il tuerait donc Miss Grundy à cause de sa relation avec Archie, et avec un autre de ses étudiants. Cette hypothèse pourrait signifier que ce n'était pas Fred Andrews qui était visé, mais bien Archie. Ou alors, Black Hood a des informations que nous ne connaissons pas encore sur le père d'Archie.

Manfred Muggs, le coupable idéal

Ce nom ne vous dit rien ? Souvenez-vous d'Ethel dans la saison 1, l'une des lycéennes harcelées par les joueurs de football. S'il n'a pas encore été vu à l'écran, son père est mentionné à plusieurs reprises : c'est un ancien associé du père de Veronica, Hiram Lodge, et qui lui a fait perdre tout son argent. Dans le neuvième épisode, Manfred Muggs tente de se suicider et est hospitalisé.

L'ancien associé d'Hiram Lodge peut très bien être guéri et sorti de l'hôpital. Ruiné et honteux, il souhaiterait se venger de cette ville qui lui a tout pris en punissant les "pêcheurs de Riverdale", comme l'explique un internaute sur Reddit. Le premier de ces pêcheurs est Fred Andrews, qui a travaillé avec les serpents ; la deuxième est Miss Grundy, qui séduit ses élèves pour mieux les attirer dans son lit. Si le meurtrier est Manfred Muggs, la troisième victime pourrait très bien être Hiram Lodge ou sa femme Hermione, qui ont tous les deux participé à sa chute et à sa ruine.

Hal Cooper, la mauvaise surprise

Et si ce meurtrier masqué était un habitant de Riverdale qui n'attire aucun soupçon ? Certains fans pensent que l'assassin est en réalité Hal Cooper, le père de Betty et Polly. La ressemblance physique entre les deux personnages est assez frappante : ils ont tous les deux les yeux verts et ont à peu près la même carrure, les mêmes ridules au coin des yeux et les mêmes sourcils broussailleux.



Mais une question importante demeure : quel intérêt aurait Hal Cooper de tuer Fred Andrews et Miss Grundy ? Il n'est lié à aucun des deux et n'est sans doute pas préoccupé par la vie sentimentale (chaotique) d'Archie. Hal Cooper pourrait viser en réalité Fred Andrews et avoir tué Miss Grundy pour brouiller les pistes et faire croire à un tueur en séries plutôt qu'à un règlement de comptes.

Si on ne connaît pas pour l'instant le motif qui aurait pu pousser Hal Cooper à passer à l'acte, on sait que les parents des adolescents de Riverdale se connaissent depuis l'enfance et ont sûrement, eux aussi, des histoires bien enfouies et des comptes à régler. Hal Cooper a l'aspect d'un bon père de famille, mais la première saison montrait qu'il ne fallait pas se fier à son apparence.



Il a poussé sa femme à abandonner leur premier enfant lorsqu'ils n'étaient que des adolescents, et n'a pas hésité à pénétrer dans la maison du shérif Keller afin de voler tous ses documents sur le meurtre de Jason Blossom. Pourquoi Hal Cooper s'intéresse-t-il autant à la mort du jeune Blossom ? Est-il lié à cette histoire ?

Hiram Lodge, le plus logique

Hiram Lodge n'a pas appuyé lui-même sur la gâchette, mais il peut avoir fourni l'arme. Le père de Veronica Lodge est fraîchement revenu à Riverdale et a sûrement quelques affaires à y régler. La première se nomme Fred Andrews. Hiram n'aurait pas supporté que sa femme ait une liaison avec le père d'Archie, pour qui il n'a jamais vraiment eu de considération. Leur inimité dure depuis des années et Hiram Lodge aurait voulu y mettre fin de la manière la plus radicale.

Même sa fille Veronica a l'air de penser qu'il a un rôle à jouer dans l'histoire, ou pire, que sa mère est responsable. Hiram Lodge n'aurait aucune raison de faire tuer Miss Grundy, il pourrait donc de nouveau s'agir d'une technique du tueur pour semer les enquêteurs et brouiller la piste du règlement de comptes. Si Hiram Lodge est en quête de vengeance, Riverdale pourrait bientôt déplorer d'autres victimes.