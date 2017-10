publié le 20/10/2017 à 13:53

Sans doute avez-vous déjà entendu sa voix veloutée dans la série Glee ou dans le dessin animé La Reine des Neiges, dans lequel il incarne le personnage du rustre Kristoff. Et pourtant, rien à faire : le nom de Jonathan Groff ne vous interpelle guère. Un relatif manque de reconnaissance qui touche peut-être enfin à sa fin.



À 32 ans, l’acteur est la tête d’affiche du nouveau thriller sériel Netflix, Mindhunter, disponible sur la plateforme depuis le 13 octobre. Il y incarne Holden Ford, un agent spécial du FBI à la fin des années 70. Confronté à des meurtres toujours plus morbides et spectaculaires, ce féru de psychologie impose ses méthodes bien particulières à l’orée du profiling et autres nouvelles pratiques afin de coincer les assassins en série.



Des serial killers, des analyses psychologiques et comportementales… Pas de doute, on est bel et bien face à du David Fincher (Seven, Fight Club), coproducteur du programme, qui est aussi passé derrière la caméra le temps de quatre épisodes (sur dix).

Si, pour le réalisateur, le pari cathodique est moindre (il est aussi celui qui a lancé House of Cards qu’on ne présente plus), pour son nouveau poulain, l’enjeu est de taille. Bien qu'habitué au petit écran, Jonathan Groff peine à imposer son nom dans les hautes sphères hollywoodiennes. Et pourtant, le jeune homme a plus d’une corde à son arc.

Un artiste couteau suisse

Pour beaucoup de sérievores, Jonathan Groff est avant tout Jesse St. James, l’amant et rival de Rachel Berry (Lea Michele) dans la série musicale Glee. Un petit rôle, certes (il n’apparaît que dans une poignée d’épisodes de façon assez anecdotique entre 2010 et 2016) mais qui lui permet de jouir d’une certaine reconnaissance.



Et surtout de dévoiler ses nombreux talents, le nouveau protégé de David Fincher étant aussi un excellent chanteur et danseur. C’est d’ailleurs sur les planches de Broadway qu’il a débuté sa carrière, notamment avec la comédie musicale Spring Awakening, de Steven Sater et Duncan Sheik, adaptée de la pièce homonyme de Frank Wedekind. C’est d’ailleurs une fois toutes les représentations du spectacle terminées, en 2009, qu’il a fait son coming-out.

Pas facile d'être un acteur ouvertement gay

En dépit de ses multiples talents, Jonathan Groff rencontrera des difficultés à convaincre la critique après sa partition dans Glee. Sa crédibilité à jouer un personnage hétérosexuel a notamment été remise en cause par le journaliste Ramin Satoodeh de Newsweek.



"Quand il sourit ou ricane, il ressemble à un cliché de reine du théâtre, et il irait sûrement mieux avec Kurt (un protagoniste ouvertement gay dans la fiction, ndlr) qu’avec Rachel", juge-t-il avec sévérité. Une tribune réductrice qui ne manque pas de rappeler l’homophobie ordinaire qui sévit à Hollywood. A-t-on déjà pointé du doigt le manque de légitimité d’un acteur hétéro jouant un protagoniste gay ?

À moins de jouer le stéréotype d’une personne de lesbienne ou gay, il ne s’agit que d’incarner des êtres humains. Jonathan Groff Partager la citation





Dans un premier temps, Jonathan Groff fera fi de ces accusations, ne prenant même pas la peine de réagir publiquement. Il faudra attendre une récente interview accordée à l'hebdomadaire Les Inrocks pour que l'acteur s'exprime enfin : "Cet article était incompréhensible. À moins de jouer le stéréotype d’une personne de lesbienne ou gay, entre ces deux extrêmes, il ne s’agit que d’incarner des êtres humains."



Certains cinéastes, showrunners et critiques ne voient en lui que son orientation sexuelle, plutôt que ses propositions artistiques ? Le comédien s’en accommodera et deviendra, en guise de joli pied de nez, un bien heureux porte-étendard de la communauté LGBT, sans pour autant chercher le statut absolu de "symbole".

Il impressionne dans "Looking"

Jonathan Groff a prêté sa voix au personnage de Kristoff dans La Reine des Neiges. Ce qui lui vaudra d’être surnommé "le premier prince gay de Disney". Puis, il deviendra la star de Looking, une série de HBO centrée sur un groupe d'amis ouvertement gays de San Francisco.



"La première fois que j'ai lu le script de Looking, j'avoue m'être dit : 'OK, c’est une chose de dire que tu es gay, ç’en est une autre que de faire de tourner une scène de sexe anal ou de lavement devant la caméra. Est-ce que je vais trop loin ? Est-ce que je vais être réduit à ça pour le reste de ma vie ?', confie l'acteur dans un entretien aux Inrockuptibles. Mais je croyais tellement au projet d’Andrew (Haigh, producteur du programme, ndlr) que toutes mes réticences se sont envolées."

Souvent présenté comme le pendant LGBT de la série Girls, Looking narre les tribulations sentimentales et sexuelles de trois amis, ouvertement gays, dans les rues animées de San Francisco. Patrick, le personnage qu’il campe, est aussi délicieux que détestable, égoïste et insatisfait devant l’éternel. Particulièrement investi dans le programme, Jonathan Groff délivre un jeu impeccable et nuancé, dévoilant un personnage riche qui n’existe pas que par et pour son homosexualité.



Pour Keith Uhlich, journaliste de la BBC, Looking est "une des peintures les plus révolutionnaires à la télévision de la vie homosexuelle". Nos confrères du Hollywood Reporter vont encore plus loin, affirmant que la série "fait pour les hommes gays ce que Girls et Sex and the City ont fait pour les femmes new-yorkaises."

"Mindhunter" : un tremplin pour sa carrière

Malgré ses évidentes qualités, la création reste de niche et peine à convaincre le plus grand nombre. Faute de succès d’audience, Looking tire donc sa révérence après seulement deux petites saisons et un téléfilm en guise d’adieu aux fans.



Désormais érigé au rang d'importante figure LGBT du petit écran, Jonathan Groff aspire à d’autres challenges. Le thriller façon Zodiac de Netflix signera-t-il le tournant tant attendu ? Chose sûre, il lui aura déjà permis de définitivement s'émanciper de certains carcans et clichés attendus. En jouant, en l'occurrence, un personnage hétérosexuel.



À ce propos, toujours pour Les Inrocks, l'acteur expliquait ne pas sentir de vives différentes entre tourner une scène de sexe gay ou une scène dite hétéro. "C’est une bonne question. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ce sont simplement des scènes d’intimité, une forme de storytelling mais sans les mots. C’est pour ça que j’adore les tourner. On peut exprimer tellement de choses avec son corps."



Sa partition saura-t-elle le porter en haut de l'affiche ? Réponse dans les jours à venir, même si on a plutôt bon espoir : avant même d’être diffusée, Mindhunter a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.