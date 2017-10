publié le 22/10/2017 à 14:23

Les grands succès n'en finissent plus de ressusciter. Après avoir conquis le cinéma dans les années 2000, les nouvelles versions arrivent désormais sur le petit écran et touchent aussi les séries. Star Trek a fait son grand retour il y a quelques jours dans une version actualisée, tout comme Prison Break, qui est revenu sur le petit écran en espérant continuer plus longtemps que la première fois. Depuis le jeudi 12 octobre, c'est une série qu'on n'attendait pas qui revient au goût du jour, Dynastie.

Après avoir fait vibrer les années 1980 avec ses personnages haut en couleur, le soap opera est de retour en France, et sur Netflix, dans une toute nouvelle version. Remise au goût du jour, la série n'a plus grand chose à voir avec sa version originelle, dont on se souvient toujours des décennies plus tard. Nouveaux personnages, nouvelles intrigues et nouvelle formule, Dynastie à la sauce 2017 s'annonce plus mordant et plus osé. Alors que vaut le reboot de la série culte ?

De nouveaux personnages

Qui dit nouvelle version, dit nouveaux protagonistes. Comme un clin d’œil à l'ancienne version de la série, les personnages portent les mêmes noms que ceux des années 1980 mais leur ressemblance s'arrête là. La série est centrée sur un homme d'affaires, Blake Carrington, et sa nouvelle épouse Cristal.

Blake est le PDG d'une grande entreprise de pétrole et patriarche d'une famille de deux grands enfants, Fallon, l'aînée, et Steven. Cette dernière s'impose tout de suite comme le personnage principal de la série : son fort caractère et ses répliques incisives en font l'anti-héroïne par excellence mais pour laquelle on se prend tout de même en affection. Steven, "le mouton noir" de la famille Carrington, est un peu trop caricatural pour sonner juste, malgré les efforts de son interprète James Mackay.

Fallon a beaucoup de mal à s'entendre avec sa nouvelle belle-mère Crédit : Mark Hill/The CW

Comme dans la première version de Dynastie, l'intrigue est centrée sur la haine entre deux femmes. Dans les années 1980, elle opposait Alexis Morell Carrington (Joan Collins), première femme de Blake, à Krystle Carrington (Linda Evans), sa deuxième épouse. Dans cette nouvelle série c'est la fille de Blake, Fallon, qui ne supporte pas sa nouvelle belle-mère Cristal. Cette dernière est le personnage le plus trouble de la série : elle semble cacher un lourd secret que sa famille est seule à connaître.



Avant de se fiancer à Blake, elle entretenait une liaison avec un homme marié, ingénieur dans la société Carrington, et dont elle est toujours amoureuse. On ne sait donc pas très bien quelles sont ses motivations, si elle est réellement amoureuse de Blake Carrington ou s'il n'est qu'une pièce sur son échiquier.

Un air de "Gossip Girl"

Cette nouvelle version de Dynastie a été créée par Stéphanie Savage et Josh Schwartz, les parents de la très populaire série Gossip Girl. Il n'est donc pas étonnant de retrouver un peu de cette série phare des années 2010 dans le nouveau Dynastie : les deux shows s'intéressent à un milieu fortuné et inaccessible, où le droit d'entrer s'obtient à la naissance.



Comme dans Gossip Girl, les intérêts des personnages tournent autour de la famille et de l'argent. Si le cadre change, le personnage de Fallon est un mélange de Blair Waldorf et Serena Van der Woodsen, personnages principaux incontournables de Gossip Girl : même répartie, même force de caractère et même envie de se prouver ce qu'elle vaut à ses parents

> Dynasty S01 Promo VOSTFR (HD)

À l'instar de sa grande sœur, Dynastie est une série esthétique, qui mise beaucoup sur l'apparence de ses personnages et sur leur environnement. Cette nouvelle version de la série culte ne rentrera pas dans les annales, mais elle est un plaisir coupable tout à fait convenable, un divertissement qui n'est pas trop exigeant.