publié le 19/10/2017 à 17:59

The Punisher arrive enfin sur Netflix. Après des mois de teasing à grands renforts de trailers aussi brutaux que l'antihéros Marvel, la plate-forme de streaming a annoncé la date de sortie de la série : ce sera le 17 novembre. Dans moins d'un mois, les fans pourront donc découvrir la suite des aventures de Frank Castle, apparu dans la saison 2 de Daredevil en 2016. L'ancien militaire d'élite recherche toutes les personnes liées au meurtre de sa famille, après une mission classée confidentielle par le gouvernement américain.



Dans cette nouvelle bande-annonce, on apprend que Frank souffre du syndrome post-traumatique à son retour de mission. Après la mort de sa femme et son fils, il décide de reprendre les armes. Il pourra d'ailleurs compter sur David Lieberman, un hacker, qui lui aussi a perdu les siens à cause du gouvernement. Ensemble, ils essayeront de faire tomber et trembler les plus hautes instances du gouvernement.

Mais Frank sera sans pitié, alors que David et Karen (l'ex-compagne de Daredevil) essayeront de le raisonner. En parallèle, on découvre que Dinah Madani du FBI, travaille sur une enquête en lien avec le combat de Frank. Vont-ils s'allier ? Ou Frank n'hésitera pas à l'éliminer ?