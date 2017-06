publié le 15/06/2017 à 18:15

Joyeux anniversaire Ghibli ! Le célèbre studio d'animation japonais fête jeudi 15 juin ses 32 ans. Créé en juin 1985 par le maître Hayao Miyazaki et son confrère Isao Takahata, Ghibli ne cesse de prouver son succès. Très productif et créatif quel que soit le support, on compte près de 22 longs métrages Ghibli, 15 courts, une série et deux jeux vidéo.



C'est lorsque Walt Disney obtient l'exclusivité des droits de distribution à l'étranger des productions du studio japonais en 1996 qu'ils se font connaître de l'autre côté du Pacifique. C'est un véritable succès : rien qu'en France, Le Voyage de Chihiro cumule 1,4 million d'entrées, précédant Le Château ambulant (1,3 million d'entrées).

À l'occasion de cette date anniversaire, retour sur les œuvres de ce studio emblématique du cinéma d'animation qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

1. "Mon voisin Totoro"

Second film de l'histoire des studios Ghibli (il est sorti en 1988), Mon voisin Totoro est rentré dans l'imaginaire des spectateurs. Miyazaki réalise ici une oeuvre pour un jeune public associant deux petites filles et un monstre sympathique. Il connaît un vrai succès, malgré les premières réticences des producteurs : le monstre Totoro devient l'un des personnages Ghibli les plus populaires, et surtout la mascotte du studio qui apparaît au début de chaque long métrage.

2. "Le tombeau des lucioles"

Ce long métrage a fait verser des larmes à de nombreux cinéphiles. Celui-ci n'est pourtant pas réalisé par Hayao Miyazaki mais par Isao Takahata, l'autre co-fondateur talentueux de Ghibli. Très réaliste et sombre, ce film retraçant l'histoire de deux enfants à Kobe, durant la Seconde Guerre Mondiale a connu un grand succès critique, en faisant l'un des classiques du cinéma d'animation japonais.

3. "Kiki la petite sorcière"

Kiki la petite sorcière est le cinquième film d'animation d'Hayao Miyazaki. Adapté du livre éponyme pour enfant d'Eiko Kadono, on y suit les aventures de Kiki, une jeune sorcière qui quitte le foyer familial pour s'installer seule dans une nouvelle ville européenne.



Cette quête d'indépendance avec un brin de magie connaît un important succès : plus de deux millions de spectateurs se rendent dans les salles japonaises pour découvrir cette oeuvre. Après Mon Voisin Totoro, ce long métrage participe à la consolidation du studio Ghibli en tant que créateur important de dessins animés.

4. "Porco Rosso"

Retour dans les années 1920 avec Porco Rosso. Les studios Ghibli se mettent au film d'aventures en suivant ici les aventures d'un pilote d'hydravion, transformé en cochon, Marco, lors de l'entre-deux guerres en Italie. Il se reconvertit alors en chasseur de primes et se bat contre les pirates de ciel. Avec ce héros charismatique et solitaire, le long métrage dénonce de manière très frontale la guerre ainsi que la montée du fascisme en Italie.

5. "Princesse Mononoke"

Grâce à Princesse Mononoké, le réalisateur Hayao Miyazaki est enfin considéré par ses pairs comme l'un des grands maîtres de l'animation mondiale. Grâce à un dessin précis et des thématiques fortes et novatrices (la nature, la magie, la tolérance,...), il va imposer son style lyrique dans le cinéma d'animation international.



L'histoire se déroule en plein Japon médiéval. Le prince d'une tribu, Ashitaka, est frappé par une malédiction après avoir tué un dieu sanglier possédé par un démon. Rongé par cette entité maléfique, le jeune prince décide de trouver la raison du mal qui l'habite. Comme dans ses autres films, la question de la cause environnementale et du rapport entre l'homme et la nature est très présente dans ce long métrage, sorti pour la première fois en 1997.

6. "Le Voyage de Chihiro"

C'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma japonais. Le Voyage de Chihiro est en effet le film à avoir fait le plus d'entrées sur l'archipel japonais (23,5 millions d'entrées), devant la Reine des Neiges. Avant d'être dépassé par Intouchables, ce long métrage d'animation était le plus grand succès mondial pour une oeuvre non-anglophone. Ce dessin animé remporte d'ailleurs plusieurs récompenses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002.

Cette production, empreinte de poésie et de mysticisme, raconte l'histoire de Chihiro, une fillette qui entre dans le monde des esprits alors qu'elle se rend avec ses parents dans sa nouvelle maison. Ces derniers sont transformés en porcs par la sorcière qui règne sur ce monde étrange : la jeune fille va alors mettre tout en oeuvre pour leur redonner forme humaine.

7. "Le Château ambulant"

Libre adaptation d'un roman de Diana Wynne Jones, Le château ambulant suit les aventures d'une jeune fille, Sophie, victime de la malédiction d'une sorcière. Elle est transformée en vieille dame de 90 ans. Honteuse, Sophie décide de s'enfuir et trouve refuge dans un château ambulant.



L'esthétique steampunk habite cette production, ce qu'on n'avait pas vu dans Princesse Mononoke ou Le Voyage de Chihiro. Ce long métrage, sorti en 2004, attire plus de 14 millions de spectateurs de l'autre-côté du Pacifique et 1,2 million en France. Il est également nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation en 2006.

8. "Le Vent se lève"

Sorti en 2013, Le Vent se lève est une biographie d'un ingénieur en aéronautique s'inspirant de la vie du concepteur des chasseurs-bombardiers japonais "Chasseurs Zéro". Hayao Miyazaki quitte ici l'univers mystique qui a fait sa marque de fabrique pour adopter une mise en scène plus réaliste.



Si le film connaît un bon accueil critique, il suscite des polémiques sur son contenu politique, notamment de l'autre côté du Pacifique : du côté Japonais, on reproche au maître de l'animation son anti-nationalisme, du côté des pays voisins, on lui reproche de faire l'apologie de la guerre. Cela ne l'empêche pas de remporter de nombreux prix, notamment en Occident, et d'être nominé lors des Oscars et les Golden Globes 2014.