Avec "La Momie", Universal entame une série de reboots

publié le 15/06/2017 à 03:00

Sorti en salle ce mercredi 14 juin, La Momie n'est pas ce qu'il y a de beau à voir. Mais si vous aimez les effets spéciaux, avoir un petit peu la trouille au cinéma, les personnages, le cinéma fantastique, vous allez être totalement servi parce que le contrat est absolument rempli. Si vous aimez le grand cinéma, en revanche, vous resterez un peu sur votre faim.



La Momie, c'est en fait la résurrection d'un personnage mythique de l'histoire du cinéma, et ça tombe bien puisque ça va durer : Universal, le studio qui produit le film, a pour idée de ressortir des limbes La Momie, donc, mais aussi Docteur Jekyll et M. Hyde, L'homme invisible, Frankenstein, le mythe du loup-garou, bref, tous les premiers personnages fantastiques et d'horreur de l'histoire du cinéma appartiennent à Universal.

L'histoire, très modernisée, présente un soldat qui traque des djihadistes dans le désert et va tomber sur un sarcophage. Dans ce dernier, il y a très longtemps, une princesse égyptienne un peu louche a été momifiée vivante. Frustrée d'avoir été traitée de la sorte, elle va se réveiller particulièrement énervée.

Les autres sorties de la semaine :

- Ce qui nous lie : C'est le douzième film de Cédric Klapisch. Il raconte l'histoire d'une famille de Bourguignons dont le père, propriétaire d'un domaine viticole, meurt. La famille va donc être menacée par ce deuil et les deux frères et la sœur, qui ne se parlent plus et dont les routes se sont éloignées, vont se réunir pour tenter de sauver l'entreprise familiale.



- Nos patriotes : réalisé par Gabriel Le Bomin et joué notamment par Alexandra Lamy, Marc Zinga, Pierre Deladonchamps ou encore Louane, le film raconte l'histoire vraie d'un tirailleur sénégalais, au début de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été capturé par les Allemands, avant de s'échapper et de créer ce qui deviendrait la résistance dans le maquis des Vosges.