Hayao Miyazaki sort de sa retraite pour réaliser un nouveau film d'animation

et AFP

publié le 19/05/2017 à 17:10

Le père de Totoro et Kiki la petite sorcière revient derrière la caméra. C'est officiel : Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise, va sortir de sa courte retraite le temps d'un film. Les studios Ghibli ont en effet annoncé vendredi 19 mai que le géant du cinéma reprendrait du service pour réaliser un nouveau long-métrage d'animation.



Le studio a confié sur son site que le cinéaste, âgé de 76 ans, "a trouvé un sujet valant la peine de devenir" un film. Mais ce retour au cinéma ne sera que de courte durée, la compagnie s'empressant d'ajouter : "Ce sera vraiment son dernier film, étant donné son âge."

En 2013, Hayao Miyazaki avait annoncé qu'il ne ferait de films pour le cinéma après Le Vent se lève. Mais l'idée de continuer à travailler n'était pas exclue : "Je continuerai d'aller au studio tous les jours. Mon rêve est de me reposer le dimanche. Je me demande d'ailleurs si cela sera possible", avait-il déclaré.



Malgré cette décision, il a fini par reprendre ses crayons en 2016 pour réaliser une version longue de son court-métrage Boro la petite chenille. Les cinéphiles peuvent donc s'enthousiasmer du retour de ce cinéaste accompli, à qui l'on doit des titres cultes comme Princesse Mononoké ou Le Voyage de Chihiro. Un talent qui a été largement récompensé au cours de sa carrière, notamment par un Oscar d'honneur en 2014.