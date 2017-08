publié le 15/08/2017 à 14:31

Star Trek reprend du service sur Netflix. Cinquante ans après sa première diffusion à la télé, la franchise interstellaire s'offre une nouvelle aventure avec Star Trek : Discovery, produite par la chaîne CBS.



La série se déroulera dix ans avant l'histoire originale portée par le Capitaine Kirk et Spock à bord de l'USS Enterprise. L'occasion pour les néophytes de découvrir les origines de la saga et pour les fans de se plonger dans un autre pan de l'histoire de Star Trek, qui fascine des générations de spectateurs depuis un demi-siècle.

C'est le 25 septembre que Star Trek : Discovery sera diffusé sur Netflix, à raison d'un épisode chaque lundi, comme c'était le cas pour Riverdale, le teen drama inspiré des Archies Comics. Les 15 épisodes de Discovery seront diffusés en deux parties : d'abord du 25 septembre au 8 novembre, puis à partir de janvier 2018.





Une série aux effets spéciaux saisissants

Après la diffusion du trailer en mai dernier, Star Trek : Discovery a dévoilé quelques-uns de ses secrets. C'est donc le lieutenant Michael Burnham (Sonequa Martin-Green, Sasha dans The Walking Dead) qui dirige ce nouvel équipage à bord du vaisseau Discovery. Elle semble d'ailleurs entretenir une relation forte avec le père de Spock (le héros joué par Leonard Nimoy dans la série originelle et les premiers films et Zachary Quinto dans les derniers blockbusters). Quant à Michelle Yeoh dont le rôle est encore secret, elle semble bien être le capitaine du vaisseau.



Reste à savoir ce que les fans penseront de ce nouveau show Star Trek sur le petit écran, qui pour le moment s'annonce comme le plus ambitieux de la franchise au niveau des effets spéciaux. "Il y a tellement de travaux artistiques dans chaque costume, décors et autres.



Ces choses doivent être stylisées et fabriquées. (…) Certains de nos décors ont mis plus de six semaines à se mettre en place. CBS nous a offert le temps et l'argent nécessaire pour créer quelque chose que les fans vont juger digne d'intérêt", ont confié les showrunners Aaron Harberts et Gretchen J. Berg au site Entertainment Weekly.

