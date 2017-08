publié le 25/08/2017 à 19:45

Black Mirror va continuer à déranger ses fans. Netflix a annoncé le retour de la série dystopique exacerbant notre rapport aux nouvelles technologies dans une vidéo promotionnelle, mise en ligne le 25 août. Si aucune date de diffusion n'a été communiquée pour cette quatrième saison, les fans auront tout de même quelques informations à se mettre sous la dent pour patienter.



Dans cette vidéo, on découvre de premières images anxiogènes de cette nouvelles saison de Black Mirror, et surtout les titres des six épisodes qui vont venir la ponctuer. Le premier, Crocodile, décrit une région montagneuse et isolée, alors qu'Arkangel semble porter sur le monde médical. Hang the DJ pourrait traiter de la vie intime d'un couple, alors qu'USS Callister a d'étranges allures de Star Trek et semble se dérouler dans l'espace. Metalhead semble de son côté prendre une tournure apocalyptique, Black Museum va conclure la saison et certainement aborder des questions liées à la connexion cérébrale.

Jodie Foster à la réalisation

Le casting s'annonce, lui, alléchant : les fans de How I Met Your Mother retrouveront l'actrice jouant la Mère, Cristin Milioti, ceux de Westworld et House of Cards verront le visage familier de Jimmi Simpson. À la réalisation, même constat : les producteurs s'offrent les services de Jodie Foster mais également ceux du réalisateur Joe Wright (Orgueil et Préjugés). Il ne reste plus qu'à attendre une date de diffusion avant de se replonger dans l'ambiance dérangeante de cette série qui ne ressemble à aucune autre.