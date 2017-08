publié le 03/08/2017 à 18:14

Angelina Jolie est de retour derrière la caméra avec un film qui s'annonce poignant. L'actrice a réalisé un nouveau film produit par Netflix, D'abord, ils ont tué mon père. Mercredi 2 août, une première bande-annonce oppressante a été dévoilée par le géant américain, avant une sortie prévue pour le 15 septembre.



De 1975 à 1979, les Khmers Rouges mènent un régime répressif et assassinent des milliers de Cambodgiens. Long Ung, activiste et auteure cambodgienne, perdra son père. Ses mémoires, aujourd'hui adaptées en film, retracent les horreurs dont elle a été témoin durant son enfance et rappelle aux yeux du monde les atrocités commises par le mouvement politique et militaire cambodgien.



Après Au Pays du Sang et du Miel et Invincible, Angelina Jolie confirme ici son engagement à travers des films rappelant des guerres et des massacres, qui sont depuis devenus sa marque de fabrique. La polémique a néanmoins entouré ce film, la production étant accusée d'avoir fait passer des castings dégradants à des enfants. La réalisatrice a depuis démenti.