publié le 01/06/2017 à 07:35

Les beaux jours sont enfin de retour. Et pour éviter les coups de chauds, Netflix propose un nouveau catalogue tout frais pour le mois de juin à ces abonnés. Comme chaque mois, la plateforme de streaming renouvelle les saisons de ses shows emblématiques comme Orange is the New Black (saison 5) où les filles de Lintchfield prennent le pouvoir et Better Call Saul (saison 3), la suite des aventures de l'avocat de la série Breaking Bad avec Bryan Cranston.



Les nouveautés ne s'arrêtent pas là avec le film Okja du sud-coréen Bong Joon-ho, avec Tilda Swinton et Jake Gyllenhaal, entre autres, présenté au 70e Festival de Cannes. Les amateurs de sports ne seront pas en reste avec un documentaire dédié au monde de la boxe : Counterpuch, et une série girl power sur le catch féminin intitulée Glow. Deux programmes pour changer de Roland-Garros.

"Better Call Saul", la série dérivée de "Breaking Bad", le 6 juin

Jimmy McGill, avocat sans grande envergure, devient ensuite l'un des plus grands avocats véreux sous le pseudonyme de Saul Goodman. Révélé dans la série Breaking Bad, où il fait la rencontre de Walther White, le héros du show incarné par Bryan Cranston, il devient ensuite le héros de sa propre série. Pour cette nouvelle saison de 10 épisodes, Jimmy/Saul devra combattre son frère Chuck, bien plus malhonnête que lui.

Le retour d'"Orange is the New Black", le 9 juin

Piper, Alex, Crazy Eyes, Red et leurs codétenues sont de retour dans une cinquième saison enflammée. Après l'événement tragique survenu à la fin de la saison 4 et la violence des gardiens, les femmes sont bien décidées à ne plus se laisser faire. Les héroïnes les plus célèbres de la plateforme de streaming seront prêtes à aller jusqu'au bout pour faire valoir leur droit, dans une ambiance électrique, comme l'a dévoilée la bande-annonce et un premier extrait de cette nouvelle saison, très attendue par les fans.

"Counterpunch", le documentaire coup de poing, le 16 juin

Netflix fait la part belle à la boxe dans ce documentaire centré sur de jeunes boxeurs prêts à tout pour percer dans le milieu. Réalisé par Jay Bulger, ancien boxeur amateur, Counterpunch dévoile les efforts, les rêves et les déceptions de ces jeunes sportifs gantés. "Beaucoup de temps après avoir raccroché les gants, j'ai capturé l'état de la boxe en Amérique avec trois boxeurs, dans trois chapitres différents de leur carrière", a confié le réalisateur au site américain Broadway World.

"El Chapo", série mexicaine sur le célèbre narcotrafiquant, le 16 juin

En attendant la saison 3 de Narcos, centrée sur la vie et la chute de Pablo Escobar, Netflix s'est associé avec la chaîne Univision pour produire et diffuser El Chapo, dédié à la vie de Joaquín Guzmán, surnommé El Chapo, l'un des plus célèbres narcotrafiquants de l'histoire des années 2000. Il sera incarné par Marco de la O, comédie d'origine mexicaine encore inconnu en France. La série va couvrir les trois périodes marquantes de la vie du trafiquant : son entrée dans le cartel (1985), sa montée au pouvoir et ses coups d'état pour s'évader de prison.

"Glow", la série sur le catch féminin, le 23 juin

Préparez-vous à en prendre plein la vue. Avec Glow, Netflix continue de diffuser et produire des séries féministes comme Girlboss et Orange is the New Black. Cette fois-ci, les téléspectateurs seront transportés dans les 80's dans un groupe de jeunes femmes délaissées par Hollywood, mais parfaites pour embrasser une carrière de catcheuse, sous la houlette de leur coach. L'ambiance sera aussi intense en-dehors du ring, puisque toutes sont bien décidées à (re)devenir des stars, par tous les moyens.