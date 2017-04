Orange Is The New Black | Premier extrait de la saison 5 | Netflix

publié le 14/04/2017 à 11:51

Le suspense est à son comble. Le premier extrait de la saison 5 de Orange Is The New Black dévoilé par Netflix nous replonge dans l'atmosphère ultra tendue du final de la saison 4, où Dayanara tient en joue le gardien détestée de toutes dans la prison de Litchfield, entourée de ses codétenues qui l'encourage à tirer.



Le nouveau teaser diffusé par Netflix continue de nous tenir en haleine : Dayanara va-t-elle tirer ? Dans le même temps, on aperçoit Piper et Alex qui découvrent l'ampleur de l'émeute et décident de se tenir à l'écart. "On se tire d'ici et vite", lance Alex qui finit par attraper sa codétenue par le bras pour l'écarter de l'émeute. Mais pourront-elles réellement ignorer ce qui est en train de se passer ?

Alors que l'on sait déjà que cette cinquième saison va s'intéresser aux trois jours suivant la fin de la saison 4, comme l'a révélé à E! l'actrice Danielle Brooks, qui campe le personnage de Taystee, au mois de janvier, cette première minute s'achève sur un coup de feu. Dayanara a-t-elle tiré sur le gardien ? Il faudra attendre jusqu'au 9 juin et la diffusion du premier épisode de cette nouvelle saison pour en avoir le cœur net.