Les membres du jury Park Chan-Wook, Jessica Chastain et Pedro Almodovar Crédits : Alberto PIZZOLI / AFP | Date :

publié le 19/05/2017 à 21:10

Un tapis rouge glamour pour la projection du premier film Netflix de l'histoire du Festival. Vendredi 19 mai, les stars ont dévoilé leurs plus belles tenues avant de découvrir Okja, l'un des films polémique de cette 70ème édition du plus grand festival de cinéma.



Mais les stars étaient pourtant présentes sur le tapis rouge de la Croisette pour découvrir ce film événement. Rihanna, Bella Hadid ou encore Juliette Binoche n'ont pas manqué de se prêter au traditionnel exercice de la montée des marches du Palais des festivals. Le mannequin Bella Hadid était particulièrement sublime dans une longue robe rouge, tandis que Rihanna a opté pour une tenue d'un blanc immaculé. L'ancienne miss monde Aishwarya Rai était également présente et portait une imposante robe pastel.

L'équipe du film, composée de Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton et Lily Collins ont clôturé la montée des marches. La fille du chanteur Phil Collins a notamment fait sensation avec sa longue robe fendue, tandis que Tilda Swinton était ravissante comme toujours.

Un film qui fait polémique

Pourtant, la première projection qui s'est déroulée dans la matinée avait été très houleuse. Cette histoire fantastique faisait déjà scandale avant même sa diffusion : Okja étant un film produit par Netflix, il ne sortirait jamais en salle, ce qui n'est pas au goût de certain.



Mais la polémique a enflé ce vendredi matin. Dès que le logo de la plateforme de streaming est apparu dans la salle de projection, des sifflements se sont fait entendre. Le prologue du film a également été projeté dans un mauvais format, interrompant la séance pendant 8 minutes. Un début qui fait du bruit.



