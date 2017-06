"Sense8", "The Get Down",... Pourquoi Netflix annule ses séries ?

publié le 20/06/2017 à 07:33

Depuis quelques semaines, les fans de Sense8 sont en deuil. Leur série favorite a été brutalement annulée par Netflix le 1er juin alors que sa seconde saison venait de s'achever. Depuis, les fans s'insurgent à coups de pétitions et de prises à partie de la plateforme sur les réseaux sociaux. Mais rien n'y fait : la société de streaming ne fléchira pas.



Une seule question est désormais sur toutes les lèvres : qu'est-ce qui peut expliquer cette décision aussi brutale qu'inattendue ? Car le show était encensé par la critique pour sa créativité et avait derrière lui une communauté de fans solide, fidèle et très active sur les réseaux sociaux. Quelques jours auparavant, la plateforme de streaming arrête sans préavis un autre de ses shows, salué pour sa créativité, The Get Down.

Un frein à la diversité dans les séries ?

Au sujet de Sense8, le géant du streaming américain a simplement diffusé une déclaration sur les réseaux sociaux, reconnaissant les qualités du show et remerciant l'équipe : "La série est tout ce que les fans et nous-mêmes rêvions : audacieuse, étourdissante, agressive et franchement inoubliable" a notamment déclaré Cindy Holland, vice-présidente des contenus originaux Netflix. Contactée au sujet de ces annulations et de leur changement de stratégie, la plateforme n'a pas souhaité s'exprimer.

Jamie Clayton, actrice transgenre joue dans la série "Sense8" de Netflix Crédit : Netflix

Mais quelques spécialistes s'inquiètent de ces annulations en série. Car Netflix faisait figure de précurseur au milieu des chaînes américaines, n'hésitant pas à offrir des créations pionnières en matière de diversité et de représentation et favorisant les séries de niche, comme l'étaient Sense8 et The Get Down. "Le risque de ces annulations, c'est de revenir à des séries populaires classiques, avec des hommes blancs et hétéros qui peuvent générer facilement des nouveaux abonnements et faire rentrer de l'argent", s'inquiète Marie Turcan, journaliste membre de l'Association des Critiques de Séries (ACS).

Des séries coûteuses

Le point commun de ces deux shows? Leur coût faramineux. Sense8 coûtait en effet 9 millions de dollars par épisodes, se déroulant aux quatre coins du monde. De même pour la série musicale de Baz Luhrmann The Get Down, qui coûtait elle 12 millions de dollars par épisodes. Ces coûts exorbitants peuvent expliquer leur enterrement définitif.

You all are putting up an incredible fight. We hear you and it's so moving. But not enough people watched the show and it's $$$ to produce. https://t.co/FXUvlQFzBc — Brian J. Smith (@BrianJacobSmith) 2 juin 2017

Mais ces annulations peuvent également s'expliquer par les audiences, même si elles sont gardées secrètes. Selon Marie Turcan, "Sense8 n'a pas fait beaucoup d'audience par rapport à l'argent investi, même si la série est très puissante". Une explication confirmée par le chef des contenus Ted Sarandos lors d'une conférence donnée le 10 juin : "Le public était très passionné, mais il n'était pas assez large pour rentabiliser économiquement une production aussi grosse, même pour notre plateforme".

La logique des abonnements et des produits d'appel

La plateforme de streaming a surtout essuyé une claque ces dernières semaines. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elle atteigne son objectif de 100 millions d'abonnés au premier trimestre, elle échoue avec 98,75 millions d'abonnés. "Netflix suit une stratégie d'expansion" ajoute la journaliste, "son but est de gagner le plus possible d'abonnés, ils attachent donc beaucoup d'importance au nombre de nouveaux spectateurs que la série génère."

"13 Reasons Why" était un succès inattendu pour Netflix qui leur a permis de gagner des abonnés Crédit : Netflix

Pour s'étendre, le géant du streaming américain tablerait donc sur des nouveaux programmes qui permettent d'attirer de nouveaux spectateurs. Venus pour un produit spécifique, ils restent sur la plateforme lorsqu'ils y découvrent le catalogue. Reed Hastings, PDG de Netflix, a confirmé cette tendance en déclarant à la chaîne CNBC qu'il comptait dépenser 6 millions de dollars dédiés à du contenu original cette année : "Nous devons prendre plus de risques, essayer davantage de choses dingues." 13 Reasons Why en est la parfaite illustration : de manière inattendue, cette création peu coûteuse a réussi à ramener sur la plateforme de fidèles abonnés désireux de découvrir ce programme.

Un changement de stratégie

Depuis que la plateforme en ligne a commencé à produire des contenus originaux en 2013, elle n'a pourtant annulé que six de ses créations : Marco Polo, The Lilyhammer, Hemlock Grove, Bloodline et Longmire, et donc Sense8 et The Get Down. Le renouvellement était quasiment systématique, selon Marie Turcan : "C'était une posture qui permettait de se démarquer des chaînes américaines qui sabrent les séries lorsque les audiences ne sont pas au rendez-vous."



Mais leurs objectifs exorbitants en matière d'abonnés "les forcent à chercher de nouveaux moyens de toucher les gens. Il y a un changement de stratégie évidente : Netflix se rend désormais compte ce que c'est d'avoir beaucoup de shows, et de ne pas pouvoir tout renouveler" ajoute la journaliste spécialiste. Que les fans se préparent : les annulations de séries ne devraient pas s'arrêter.