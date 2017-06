publié le 28/06/2017 à 13:12

Les cinéphiles peuvent enfin partir à la rencontre de l'étrange monstre coréen d'Okja. Le film de Netflix, est disponible dès ce mercredi 28 juin sur la plateforme américaine. Si les adeptes du streaming le découvriront sur le petit écran dès aujourd'hui, d'autres pourront en profiter dans quelques cinémas français.



Ce n'était pourtant pas gagné : dès l'annonce de sa présence en compétition pour la Palme d'or au Festival de Cannes 2017, le long-métrage retraçant l'amitié entre une jeune fille et un énorme animal capturé par une multinationale créée une polémique monstrueuse autour de lui, avant d'être hué et sifflé lors de sa projection, tout simplement car c'est un film qui ne sortira pas en salles.

Cannes avait pourtant "demandé en vain à Netflix d'accepter" que ses films en compétition ne soient pas seulement disponibles pour les abonnés de sa plateforme. Cette controverse a forcé le festival à modifier son règlement, du jamais vu : désormais, tout film en compétition devra s'engager à être distribué en salles.

Disponible en streaming sur Netflix

Aucun accord n'a été trouvé, et pour cause : la réglementation française empêche aux sites de streaming de sortir ses productions en salles en même temps qu'ils le diffusent en ligne, avant un délai de 3 ans. Les abonnés de Netflix pourront ainsi découvrir le film avec Jake Gyllenhaal et Tilda Swinton sur leurs écrans personnels dès ce mercredi 28 juin. Malgré tout, quelques heureux pourront découvrir ponctuellement (et gratuitement) cette réalisation sur grand écran.

En salles à Montreuil, Nantes et Bordeaux

Près d'un mois après la polémique du Festival, le mensuel So Film organise son Summer Camp Festival. Pour ouvrir l'événement, le festival projettera en exclusivité Okja dans quelques salles françaises. Les amateurs du cinéma du cinéaste coréen Bong Joon-Ho (Snowpiercer, The Host, Mother) pourront découvrir sa dernière oeuvre le mercredi 28 juin au Méliès de Montreuil à 20h30, le 28 juin également au Stereolux de Nantes dès 19h et lors d'une séance en plein air à 22h30, ainsi que le 6 juillet à l'Utopia de Bordeaux à 20h et en plein air à l'espace Darwin dès 20h30. Ces séances sont gratuites et accessibles à tous.



Contacté par RTL, Netflix a confirmé la tenue de ces séances dans le cadre du So Film Festival avant d''ajouter qu'aucune autre projection n'était programmée dans les salles françaises pour le moment.

Des projections annulées à Paris

D'autres séances étaient initialement prévues à Paris. Le Forum des Images et le Max Linder Panorama devaient accueillir l'événement mais ont finalement annulé les projections prévues. Le premier a argué des "des raisons techniques exceptionnelles" empêchant la projection.



Le Max Linder a quant à lui diffusé un communiqué sur les réseaux sociaux en précisant que "prenant en compte le contexte actuel de l'exploitation cinématographique et les débats suscités par la projection de ce film, et constatant que nous étions la seule salle sur Paris, nous choisissons de nous retirer du festival So Film".



Cette réalisation suscite en effet la grogne des exploitants, appelant au boycott des séances sur les réseaux sociaux en France mais également dans son pays d'origine : seulement 7% des cinémas sud-coréens diffuseront le long-métrage de Bong Joon-H.







Appel au boycott de ces salles qui diffusent gratuitement #okja de #Netflix dans le festival #sofilm ! Une honte aux exploitants pic.twitter.com/6edUqgaYEb — arnaud Vialle (@Arnovialle) 23 juin 2017

Le Festival So Film a fait part de sa déception concernant l'annulation des séances parisiennes, regrettant que "il est toujours dommage que des œuvres soient déprogrammées avec une telle violence au nom de considérations politiques et économiques sans égard pour les cinéastes et les spectateurs."



Cette polémique n'est que le début d'une lutte cinématographique beaucoup plus grande qui voit s'affronter le modèle traditionnel des salles de cinéma et celui encore jeune d'un géant américain qui met directement en ligne ses films à la disposition de ses abonnés. La guerre est déclarée.