Brad Pitt est-il en couple avec Sandra Bullock ?

publié le 30/03/2017 à 09:48

Brad Pitt aurait trouvé du réconfort dans les bras de Sandra Bullock. C'est en tout cas ce qu'affirme le magazine people australien New Idea qui a révélé l'information sur son site, en attendant de la publier dans son numéro du 3 avril. "On peut dire que Brad et Sandra se sont toujours appréciés", a confié une source aux journalistes.



Les deux stars se connaîtraient depuis plusieurs années mais n'auraient jamais eu l'occasion de se fréquenter : "Ils ont toujours évolué dans le même milieu, mais le timing n'était jamais le bon, soit il était avec quelqu'un, ou elle était en couple. Mais ils sont enfin libres et peuvent passer au niveau supérieur".

Selon New Idea, l'entremetteur ne serait autre que George Clooney, grand ami des deux acteurs : "C'est George qui a organisé un rendez-vous à Brad avec Sandy", a confié la source. "George et Brad sont amis depuis des années, et discutent beaucoup ces derniers temps, et Sandy est proche de George". Une nouvelle idylle à surveiller ? Mieux vaut être prudent.



Sandra Bullock vit toujours avec son compagnon de longue date, Bryan Randall, et leurs deux enfants, Louis, 7 ans, et Laila, 5 ans. Selon E News, l'actrice de Gravity et le photographe "parlent de passer le reste de leur vie ensemble" et se considèrent "virtuellement" mariés.