"Matrix" prochainement de retour sur les écrans ?

publié le 15/03/2017 à 11:32

Bonne nouvelle pour les fans de la trilogie Matrix, une suite ou au moins une relance de la franchise serait en préparation, ou en tout cas dans les tuyaux de la Warner Bros, révèle The Hollywood Reporter. Pour écrire le script, on parle du scénariste Zak Penn, déjà à l'oeuvre dans les films Avengers, X-Men 2 ou encore L'incroyable Hulk. Keanu Reeves, qui tenait le rôle principal serait quant à lui remplacé par Michael B. Jordan, vu dans le film Creed - L'héritage de Rocky Balboa, sorti en janvier dernier en France.



Les soeurs Wachowski qui ont écrit et réalisé les trois épisodes précédents ne devraient pas faire partie du projet selon le journal spécialisé. Et cela impliquerait le refus de Keanu Reeves d'y participer, l'acteur ayant déclaré il y a quelques semaines qu'il pourrait reprendre son rôle, uniquement "si elles écrivent cette suite et la réalisent. On verrait alors comment a évolué l’histoire, ce serait sans doute bizarre mais pourquoi pas oui ?", a expliqué Keanu Reeves à Yahoo! UK.

Lancée en 1999, la saga Matrix, qui mêle science-fiction et arts martiaux, avait rapporté 463 millions de dollars au studio Warner. Le succès planétaire du film, récompensé par quatre Oscars en 2000 s'était poursuivi avec deux suites, toutes les deux sorties en 2003 : Matrix Reloaded et Matrix Revolutions.